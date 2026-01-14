SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA Danas slavimo tri praznika u jednom danu:
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas tri praznika - početak Srpske nove godine, Obrezanje Gospoda Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog.
Prema starom, julijanskom kalendaru (ustanovljen 46. godine pre nove ere) kojeg se pridržava Srpska pravoslavna crkva, danas počinje Nova godina, koja se u našem narodu naziva i Mali Božić.
PRAZNIK POSVEĆEN ISUSU HRISTU
Praznik posvećen Isusu Hristu spomen je na osmi dan po rođenju Spasitelja kad je on obrezan, čime je potvrđena njegova čovečja priroda.
Prilikom obrezanja, što je bila praslika novozavetnog krštenja, Bogomladencu nadenuše ime Isus što znači "spasenje".
SVETI VASILIJE VELIKI - VREDNA PČELA CRKVE HRISTOVE
Sveti Vasilije Veliki jedan je od slavnih svetitelja koji je često nazivan "vredna pčela" Crkve Hristove.
Bio je arhiepiskop kesarijski i u spomen na ovog velikog pobornika pravoslavlja Crkva je sačuvala mnoga njegova bogoslovska, kanonska i apologetska dela kao i liturgiju nazvanu po njemu.
Ova služba služi se deset dana u godini.
Kurir.rs