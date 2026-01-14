Čestitka
KURIR VAM ŽELI SREĆNU SRPSKU NOVU GODINU! Neka vam 2026. donese zdravlje, sreću i uspeh
Slušaj vest
Dragi prijatelji,
dočekali smo Srpsku Novu godinu po Julijanskom kalendaru, a mnogo je razloga da budemo zadovoljni onim što smo postigli — ali i dodatni motiv da nastavimo da se razvijamo i pomeramo granice, jer su pred nama novi i još ambiciozniji izazovi.
Neka vam nova godina donese zdravlje, mir i snagu da savladate sve izazove, ali i mnogo razloga za osmeh, radost i ponos. Radujte se malim stvarima, slavite velike pobede i čuvajte one koje volite.
Želimo vam godinu punu sreće, uspeha i dobrih vesti.
KURIR VAM ČESTITA SRPSKU NOVU GODINU!
Reaguj
Komentariši