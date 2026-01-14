Slušaj vest

Momir Todorović (54) nestao je 16. decembra 2025. u Malom Iđošu. On je oko pet časova krenuo na posao u 5 sati za Vrbas gde je radio i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je istog dana prijavljen policiji, ali od njega ni traga, ni glasa. U nadi da će pronaći Momira, njegov brat Momčilo Todorović oglasio se za emisiju Crna hronika.

KRENUO NA POSAO SA 200 DINARA U DŽEPU I NESTAO BEZ TRAGA Momira traže skoro mesec dana - Telefon mu je bio ugašen, posle 10 dana ponovo postao dostupan Izvor: Kurir televizija

- Ujutru je u 5 sati krenuo na posao, to mi je rekla njegova supruga koja me zvala 16. oko pola 7 i pitala me da nije Momir kod mene. Ja sam rekao da nije, a ona je rekla da obično dođe kući oko 4 ili 5 sa posla, a sada ga nema. Ja sam rekao da zove policiju. Posle toga sam je pozvao, ja sam ga zvao, on je bio dostupan ali se nije javljao. Njemu je telefon bio uključen do pola 10 ili 10 uveče, aonda se isključio i nije bio dostupan. Koga god da pitam, niko ne zna ništa - kaže Todorović.

Momirov telefon ponovo postao dostupan

On objašnjava da je mesto nestanka pretraženo i da ništa nisu pronašli, a onda dodaje da ga je sestra pozvala oko Božića i rekla da je Momirov telefon ponovo dostupan:

- Pozvao sam komandira policije i on je rekao da je njegova supruga i sin našli telefon u šupi za drva i odneli na uvid u stanicu. To je bilo posle 15 ili 17 dana kada je pronađen telefon - dodaje on

Todorović kaže da se njegov nestali brat nije žalio ni na šta niti je bilo naznaka da želi da nestane.

Kući ga čeka osmoro dece

- Kupio je sve što treba za Božić i lekove za dete. Ima osmoro dece, najstariji sin mu ima 17 godina, a najmlađa ćerka 7 meseci. Ima 6 sinova i dve devojčice. Tuga i žalost. Kome sada ta deca slomljenih krila sa jednim roditeljem? On je bio privrženiji njima, trčao i radio, dok je majka oko njih uvek bila. Radio je privatno kao grobar, a radio je i u firmi.

Poslednji susret sa bratom

- Poslednji put smo se videli 12. decembra. Bio je na električnom motoru, on je išao kući, ja iz Subotice, primetio sam ga na motoru i došao sam do njega kolima - kaže Todorović.

On objašnjava da su se onda našalili, popričali o motoru i rastali se.

- U ponedeljak se čuo sa komšijom iz sela, popričli su, šalili su se, čuo se sa kumom iz Beograda, najnormalnije. Normalno je išao, sa rukama na leđima. Krenuo je u Vrbas na posao. Nije mi jasno. Već pola godine radi taj posao, išao je biciklom, išao je pešaka, ali to jutro je otišao bez dokumenata i novca, samo je imao 200 dinara u džepu, kako kaže njegova supruga - kaže Todorović.

Todorović objašnjava da se tog dana nije pojavio na poslu, ali se ne zna gde jeste otišao i svaki trag mu se gubi.

- U policiji kažu da sve ide kako treba. Da li će biti živ ili ne, kako će ga naći ne znam, ali nadaju se da će da ga nađu.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o nestalom muškarcu, pozovite telefonski broj 0642464486.

