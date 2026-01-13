Slušaj vest

Tokom razgovora sa zaposlenima, ministar je istakla da su radnici komunalnih i saobraćajnih službi jedan od najvažnijih oslonaca društva, čiji se rad često podrazumeva, ali primećuje tek u trenucima kada nastanu određene poteškoće u svakodnevnici.

„Ovo su ljudi koji često nemaju praznike, koji rade onda kada većina građana odmara i slavi. Njihov trud i odgovornost omogućavaju da Beograd živi i funkcioniše svakog dana. Dužnost države je da njihov rad prepozna, poštuje i dodatno unapređuje njihov položaj“, poručila je ministar Đurđević Stamenkovski.

Navela je da ovi radnici svoje zadatke obavljaju u teškim uslovima, od ekstremno zimskih temperatura do visokih letnjih vrućina, zbog čega ostvaruju pravo i na skraćeno radno vreme, dodatne beneficije u penzijsko - invalidskom fondu, kao i posebne dodatke za rad u vanrednim vremenskim uslovima, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Ona je zahvalila radnicima i rukovodstvu na svemu što su učinili i što čine prethodnih i svih ostalih dana tokom godine.

"Preko 500 radnika dalo je svoj maksimum u prethodnim danima, danonoćno radilo i trudilo se da naše puteve učine sigurnim i pristupačnim, jer im je odgovornost ispred svega", naglasila je ministar.

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da će resorno ministarstvo nastaviti da radi na jačanju zaštite prava radnika i poboljšanju njihovih uslova rada, posebno u sektorima od vitalnog značaja za funkcionisanje društva.

„Politika koju vodimo mora da bude politika poštovanja rada i radnika. Snažan i poštovan radnik donosi rezultate, a to je dobrobit za celu državu i sve njene građane“, navela je ministar.

Na kraju posete, Đurđević Stamenkovski uputila je čestitku povodom pravoslavne Nove godine: