Društvo
Drama na Pešterskoj visoravni: Bračni par sleteo u snežne nanose, heroji ih spasili
Slušaj vest
Na području Pešterske visoravni, u blizini sela Buđevo, pri temperaturi od -17°C i u uslovima izrazito klizavog kolovoza, došlo je do sletanja putničkog motornog vozila u snežni nanos.
Pripadnici Granične policije Policijskog odeljenja Sjenica reagovali su odmah, odlučno i koordinisano, izvršivši bezbednu evakuaciju mladog bračnog para iz vozila, čime je sprečena neposredna opasnost po njihov život i zdravlje.
- Prisustvo policije na terenu nije samo preventivno, već presudno u trenucima kada treba hitno reagovati i spasiti živote - navode iz MUP.
Reaguj
Komentariši