Slušaj vest

Na području Pešterske visoravni, u blizini sela Buđevo, pri temperaturi od -17°C i u uslovima izrazito klizavog kolovoza, došlo je do sletanja putničkog motornog vozila u snežni nanos.

Pripadnici Granične policije Policijskog odeljenja Sjenica reagovali su odmah, odlučno i koordinisano, izvršivši bezbednu evakuaciju mladog bračnog para iz vozila, čime je sprečena neposredna opasnost po njihov život i zdravlje.

- Prisustvo policije na terenu nije samo preventivno, već presudno u trenucima kada treba hitno reagovati i spasiti živote -  navode iz MUP.

Ne propustiteBeogradSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU U BEOGRADU: Povređeni hitno prebačen u bolnicu, Hitna pomoć tokom noći imala pune ruke posla
gužva ,saobraćaj, noć,hitna pomoć
HronikaNESREĆA NA VOŽDOVCU Devojka teško povređena, udario je autobus
hitna pomoć noć
HronikaJEZIVA NESREĆA U VOJISLAVA ILIĆA: Automobil pokosio ženu
IMG_20260108_122407 copy.jpg
HronikaTREBALO DA IM "ČUVA LEĐA", A ON IH PREGAZIO NASRED PUTA: Jeziv snimak "sankanja" u Kraljevu otvara mnoga pitanja, evo šta kaže vozač! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
collage.jpg