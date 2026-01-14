Slušaj vest

Mnogi vernici se svake godine pitaju kako pravilno postupiti sa badnjakom kada praznici prođu.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava šta nalaže crkvena tradicija, a šta spada u sujeverje, on je dao i nekoliko jednostavnih saveta kako se prema badnjaku odnositi s poštovanjem, ali bez pogrešnih verovanja.

- Ostao vam je badnjak posle Božića, evo šta treba da uradite sa njim. Badnjak se nikako ne baca u smeće, najčešće se čuva godinu dana i onda, pazite sad ovo, onda se pali sa novim badnjakom. Šta to znači? Pa da svake godine taj badnjak koji uzmemo treba da upalimo te iste godine - naglasio je teolog.

Đurđević napominje da badnjak ne treba čuvati kao amajliju godinu dana verujući da će badnjak da nas štiti od nečeg lošeg.

- To je sujeverje. Badnjak nas ne štiti, on nema neku magijsku moć. Ako ne želite da ga čuvate do naredne godine i da ga zapalite sa novim badnjakom, onda ga možete spaliti i ranije u ognjištu ili na nekom čistom mestu. Ili ga jednostavno ostaviti u prirodi. Samo poskidajte sve ove vezice čime je badnjak vezan, kako bismo sačuvali prirodu. I ovo je dar prirode, znači razgradiće se. Ostavite ga na neko mesto gde se ne gazi, gde se ne bi oskrnavio - rekao je Đurđević na Tiktoku.

Kaže da se može ostaviti na drvetu ili pored drveta, te da će priroda učiniti svoje.

Paljenje badnjaka u Novom Sadu Izvor: Kurir/T.M.