U poslednjih nekoliko dana reka Lim u Prijepolju kratkotrajno se izlila pa je usledila i brza reakcijalokalnih službi kako bi zaštitile građane i imovinu. Iako je vanredna situacija sada ukinuta pitanje preventivnih mera je i dalje na snazi za sve koji žive uz reku.

Šta je sve do sada urađeno i šta građani mogu da očekuju, za "Redakciju", otkrio nam je predsednik Opštine Prijepolje Drago Popadić.

Popadić je uključenju za Kurir televiziju apelovao na sve građane da paze kuda se kreću i da čiste ispred svojih lokala i kuća i istakao da veće štete nema je se Lim uglavnom izlio na lokalne puteve i poljoprivredne površine.

- Velike štete nema jer se Lim uglavnom izlio na neke lokalne puteve i poljoprivredne površine gde se u većini slučajeva uvek izliva pri većim vodostajima. Juče smo ukinuli vanrednu situaciju u četiri mesne zajednice gde je bilo manjih izlivanja i uglavnom su dva objekta samo poplavljena koja se inače nalaze u delu gde se Lim uvek izliva pri većem vodostaju i za sada nema neke veće materijalne štete i naravno pratimo situaciju jer postoji verovatnoća da usled velikih snegova dođe do naglog otapanja - rekao je Popadić i dodao:

Za pet dana bačeno preko 30 tona soli

Kako je istakao Popadić, reka Lim je je trenutno ispod redovne granice poplava i prema trenutnim prognozama ne postoji bojazan od izlivanja.

- Mi smo za pet dana preko 30 tona soli bacili jer prosto na temperaturama na - 10 ona ne reaguje. Lim je pao ispod redovne granice poplava i za sada ne bi trebalo da bude većih problema jer najviše pratimo situaciju u Crnoj Gori jer nama odatle dolaze veći vodostaji Lima.

