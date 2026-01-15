Slušaj vest

U trenucima teških životnih iskušenja, pojedini potezi često govore više od 1.000 reči. Gest bratstva pravoslavnog hrama u Tuzli izazvao je brojne reakcije, a mnoge je i rasplakao.

Priča o bosanskohercegovačkom piscu Nedžisu Haliloviću, njegovom sinu koji se bori sa kancerom i gestu podrške koji je stigao od sveštenika iz pravoslavnog hrama u Tuzli, svedoči o tihoj solidarnosti i istinskom smislu praznika - onom koji prevazilazi razlike.

Priča o Haliloviću i svešteniku Milošu Trišiću dirnula je mnoge, a na svom Fejsbuku podelila ju je spisateljica Snežana Radojičić.

- Nedžis Halilović je bosanskohercegovački pisac čiji se sin Vedad već duže bori sa kancerom. Nedžis svakodnevno objavljuje kratke zapise na svom X-nalogu "Bosanski bukvalista" — isečke iz njihove bolničke svakodnevice, jer je gotovo sve vreme uz svog dečaka. U tim tekstovima nema patosa ni samosažaljenja; samo situacije, razmišljanja i pokušaji da se stvarnost prihvati bez traženja krivaca - napisala je Snežana i dodala:

- Jedan od njegovih pratilaca je i sveštenik Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, Miloš Trišić. Gest bratstva tog hrama na Badnji dan pokazao je, tiho i jasno, šta znači duh najvećeg hrišćanskog praznika.

Ona je podelila i printskrin poruke koju je Halilović dobio i objavio na svom X- nalogu.

- Poštovanje, možete li mi poslati broj vašeg računa u BiH, pratim vaše objave, da uplatimo skroman doprinos za vašeg sina u povodu našeg najradosnijeg praznika Božića. Bratski pozdrav. Pa mu Vi kupite nešto što voli da bude od nas - navodi se u porucu sveštenika Miloša Trišića.

Korisnici ove mreže složni su da je ovo divan gest koji vraća veru u ljude i njihovu dobrotu.

- Da čovek zaplače kada primi ovakvu poruku - napisao je Halilović.