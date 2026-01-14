Slušaj vest

Pripadnici Odreda Žandarmerije u Novom Sadu posetili su Dečiju bolnicu u Srpskoj Atini, gde su najmlađim pacijentima ulepšali dan prigodnim paketićima, toplim rečima i iskrenom pažnjom.

Ova humana poseta bila je prilika da se deci, koja vode svoje najteže životne bitke, pruži podrška i ohrabrenje.

Paketići su pripremljeni na poseban način, a svaki od njih sadržao je i kačket Žandarmerije, simbol snage, zaštite i solidarnosti.

Kako ističu pripadnici jedinice, poruka je bila jasna - mališani nisu sami i njihova hrabrost zaslužuje poštovanje.

Tokom posete, žandarmi su razgovarali sa decom i medicinskim osobljem, deleći osmehe i trenutke pažnje koji su, kako kažu zaposleni u bolnici, jednako važni kao i terapija.

Ovim gestom još jednom je potvrđeno da se prave vrednosti ne pokazuju samo rečima, već konkretnim delima tamo gde je ono najpotrebnije.

Ne propustiteDruštvoEparhija osečkopoljska i baranjska SPC i fondacija "Sveta Petka" podelili božićne paketiće: Narod koji ovde živi uvek može da računa na svoju crkvu
Vladika Heruvim Dalj paketići
DruštvoRADOST KOJA NEMA GRANICE Organizacija "Osmeh na dar" već dvanaesti put zaredom najmlađima izmamila osmehe na licu
Osmeh na dar.jpg
DruštvoMALI PAKETIĆI, VELIKA SREĆA Ekipa Kurir televizije obradovala i izmamila osmehe pacijenata KBC-a "Dragiša Mišović" novogodišnjim paketićima
KBC.jpg
DruštvoHumanost pripadnika Vojske Srbije na delu: Akcija darivanja novogodišnjih paketića (FOTO)
1_ban_9284_1767015806.jpg