DIRLJIV PRIZOR U DEČIJOJ BOLNICI U NOVOM SADU! Pripadnici Žandarmerije obradovali mališane paketićima i ulepšali dan najmlađima (foto)
Pripadnici Odreda Žandarmerije u Novom Sadu posetili su Dečiju bolnicu u Srpskoj Atini, gde su najmlađim pacijentima ulepšali dan prigodnim paketićima, toplim rečima i iskrenom pažnjom.
Ova humana poseta bila je prilika da se deci, koja vode svoje najteže životne bitke, pruži podrška i ohrabrenje.
Paketići su pripremljeni na poseban način, a svaki od njih sadržao je i kačket Žandarmerije, simbol snage, zaštite i solidarnosti.
Kako ističu pripadnici jedinice, poruka je bila jasna - mališani nisu sami i njihova hrabrost zaslužuje poštovanje.
Tokom posete, žandarmi su razgovarali sa decom i medicinskim osobljem, deleći osmehe i trenutke pažnje koji su, kako kažu zaposleni u bolnici, jednako važni kao i terapija.
Ovim gestom još jednom je potvrđeno da se prave vrednosti ne pokazuju samo rečima, već konkretnim delima tamo gde je ono najpotrebnije.