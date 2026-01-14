Slušaj vest

Sezona još nije ni počela, a najmanje šest porodica prevareno je za smeštaj u Grčkoj i to u ukupnom iznosu od 2.000 evra!

Grčka info upozorila je na svojim nalozima na društvenim mrežama da je žena koja se predstavlja kao Tijana Mihić prevarila nekoliko porodica kao i da je i dalje aktivna, oni su pozvali turiste na oprez.

- Na osnovu načina komunikacije i modela prevare, postoji velika verovatnoća da se radi o istoj osobi (poznatoj kao Žaklina) koja je i prethodnih godina više puta varala ljude u vezi sa smeštajem i letovanjem u Grčkoj - upozorava Grčka info.

Prevarantkinja koristi tuđe fotografije smeštaja (preuzete sa sajtova i društvenih mreža), lažne FB profile sa ukradenim slikama, više imena i profila i ne deluje samo sa jednog naloga.

- Za uplate preko Western Uniona šalje podatke trećih lica (najčešće nekog Grka), a kao „dokaz“ poverenja prosleđuje fotografije tuđih i AI ličnih dokumenata. Molimo sve naše pratioce da ne uplaćuju novac nepoznatim profilima, da smeštaj proveravaju i rezervišu isključivo preko: pouzdanih platformi za rezervacije smeštaja kao što je GrckaInfo.com, Booking, AirBnb i dr. ili preko naših turističkih agencija u koje imate poverenje - napominju.

Šest porodica prevareno za smeštaj u Grčkoj Foto: grčka info

U komentarima se javila žena koju je dotična prevarila pre četiri godine.

- Dotična je i meni uzela 500 evra, takođe sam je prijavila policiji i evo već 4 godine je gospođa na slobodi. Neverovatno. Nikada mi ništa nije vraćeno - požalila se ona.

Administratori FB grupe Grčka info zamolili su pratioce da šeruju upozorenje. Istakli su da se ovakvim prevarama mora stati na put.

- Ako i pored ovoliko prevara i dalje tražite smeštaj kod neproverenih i nepouzdanih ljudi, insistirajte na video pozivu da vidite osobu kojoj treba da uplatite novac - naglasili su.

