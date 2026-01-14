Slušaj vest

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić pokrenula je akciju prikupljanja novčanih sredstava za lečenje Vasilija Obadića (2024), dečaka koji se od rođenja suočava sa teškim zdravstvenim problemima i kome je neophodna kontinuirana medicinska i rehabilitaciona podrška.

Vasilije je rođen u 34GN. sa propratnim komplikacijama usled kojih je dijagnostikovana cerebralna paraliza (G80.9 Paralysis cerebralis non specificata).

U prvom danu života imao je neonatalne konvulzije. MR nalaz je odgovarao teškom stepenu HIE sa zahvatanjem bele mase, korteksa, talamusa, moždanog stabla kod prematurusa. Došlo je i do bubrežne insuficijencije. Usled pogoršanja preveden je na IMD gde 3 dana provodi na mehaničkoj ventilaciji, zatim na NIV-u, dok je na oksigenoterapiji proveo 7 dana.

Sa 3 meseca započeto je sprovođenje intenzivnih fizikalnih terapija, lečenje na IMD-u i u specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju.

U narednom periodu potreban je intenzivan rad na poboljšanju senzomotoričkih sposobnosti. S obzirom na visoke troškove lečenja potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija.

Ovako možete pomoći Vasiliju:

Upiši 1919 i pošalji SMS na 3030

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002376745-90

Uplatom na devizni račun:

160-6000002378021-45

IBAN:

RS35160600000237802145

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Sredstva su potrebna za fizikalne i hidroterapije, specijalističke preglede, laboratorijske analize, rehabilitacije, psihološke tretmane, logopedske i defektološke tretmane.

