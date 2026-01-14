Vasiliju će tek dve godine, a bori se od prvog dana života: Sa 3 meseca je stavljen na intenzivnu terapiju, za dalje lečenje treba mu pomoć
Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić pokrenula je akciju prikupljanja novčanih sredstava za lečenje Vasilija Obadića (2024), dečaka koji se od rođenja suočava sa teškim zdravstvenim problemima i kome je neophodna kontinuirana medicinska i rehabilitaciona podrška.
Vasilije je rođen u 34GN. sa propratnim komplikacijama usled kojih je dijagnostikovana cerebralna paraliza (G80.9 Paralysis cerebralis non specificata).
U prvom danu života imao je neonatalne konvulzije. MR nalaz je odgovarao teškom stepenu HIE sa zahvatanjem bele mase, korteksa, talamusa, moždanog stabla kod prematurusa. Došlo je i do bubrežne insuficijencije. Usled pogoršanja preveden je na IMD gde 3 dana provodi na mehaničkoj ventilaciji, zatim na NIV-u, dok je na oksigenoterapiji proveo 7 dana.
Sa 3 meseca započeto je sprovođenje intenzivnih fizikalnih terapija, lečenje na IMD-u i u specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju.
U narednom periodu potreban je intenzivan rad na poboljšanju senzomotoričkih sposobnosti. S obzirom na visoke troškove lečenja potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija.
Ovako možete pomoći Vasiliju:
Upiši 1919 i pošalji SMS na 3030
Uplatom na dinarski račun:
160-6000002376745-90
Uplatom na devizni račun:
160-6000002378021-45
IBAN:
RS35160600000237802145
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG
Sredstva su potrebna za fizikalne i hidroterapije, specijalističke preglede, laboratorijske analize, rehabilitacije, psihološke tretmane, logopedske i defektološke tretmane.
Kurir/ Budi human