Kako je saopšteno iz MUP-a brzom reakcijom i profesionalnim postupanjem povređenima je ukazana neophodna pomoć a mesta događaja obezbeđena su do dolaska pripadnika Gorske službe spasavanje. Kako se navodi, u uslovima povećane gužve, brzine i zimskih izazova svaki minut je važan i upravo zato pripadnici žandarmerije su stalno prisutni na stazama.

U jutarnji program Kurir televizije, sa Kopaonika, uključila se naša voditeljka Ana Kanlić i otkrila najnovije informacije o stanju povređenih.

- S obzirom na to da je užasno hladno i da je pala magla rekla bih da će se ova temperatura zadržati negde do podneva. Kao što već znamo Gorska služba spasavanja je već reagovala i pritekla prva u pomoć skijašima koji su zadobili povrede, dok je povređeni pacijent zadobio prelom i povrede kolena - rekla je i dodala:

- Sada su dobro i zbrinuti su u trauma centru i brzom i organizovanom reakcijom žandarmerije i Gorske službe pacijenti su na vreme zbrinuti a s obzirom na to da je sezona skijanja i raspusta na stazi su potpuni početnici i iskusni skijaši - kaže.

Ana Kanlić Foto: Kurir Televizija

Staze pune spasilačkih ekipa

Kako je primećeno, na stazama je prisutan veliki broj turista koji se ne pridržavaju propisa.

- Na apsolutno svakoj stazi su prisutne spasilačke ekipe. Što se tiče pridržavanja propisa i pravila mogu da kažem da ih naši građani poštuju ali naravno ovde imate i dosta turista koji ili ne govore engleski jezik ili jednostavno ne žele da sarađuju i tu nastaje problem. Baš zbog toga što imamo dosta početnika na stazama smatram da bi svi trebalo da se pridržavamo pravila. S obzirom na to da je raspust ima dosta gužve, pogotovo na stazama - istakla je Kanlić.

Povređeni skijaši na Kopaoniku prevezeni u bolnicu Izvor: Kurir televizija

Osnovna pravila na stazi (FIS pravila)

Pravila skijanja se svode na odgovornost, poštovanje drugih učesnika i prilagođavanje uslovima, a uključuju:

Poštovanje drugih: Skijaš mora biti svestan okoline i paziti na druge skijaše, snowboardere i pešake.

Prilagođavanje brzine: Brzinu i način skijanja treba prilagoditi svom znanju, terenu, vremenskim uslovima i gustini saobraćaja.

Izbor putanje: Skijaš ispred sebe ima prednost. Onaj ko skija iza mora da izabere putanju tako da ne ugrožava skijaša ispred.

Preticanje: Preticanje je dozvoljeno sa leve ili desne strane, ali na dovoljnoj udaljenosti.

Uključivanje i polazak: Pre nego što se krene niz stazu ili nastavi vožnja, treba pogledati uz i niz stazu da se ne bi ugrozili drugi.

Zaustavljanje: Ne zaustavljati se na uskim ili nepreglednim delovima staze, već na ivici staze.

Pešačenje i kretanje uz stazu: Kretanje uz stazu pešice ili uzbrdo dozvoljeno je samo po ivici staze.

Poštovanje signalizacije: Pratiti obeležavanje, putokaze i upozorenja na stazi.

Pružanje pomoći: U slučaju nesreće, svaki skijaš je dužan da pruži pomoć.

Identifikacija: Svi skijaši i snowboarderi moraju ostaviti svoje podatke u slučaju nesreće.

Foto: RINA

Dodatna pravila

Kaciga: Upotreba zaštitne kacige je obavezna za decu, a preporučuje se svima.

Van staze: Skijanje van obeleženih zona je na sopstvenu odgovornost.

Motorne sanke: Zabranjeno je korišćenje motornih sanki na stazama, osim u svrhu održavanja.

