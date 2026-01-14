Slušaj vest

Povodom tvrdnji koje u vezi presude Upravnog suda u javnost iznosi smenjena direktorka Prve niške gimnazije "Stevan Sremac" Vera Dujaković, a kojima se dovode u zabludu učenici, roditelji učenika i zaposleni ove škole, kao i šira javnost, Ministarstvo prosvete saopštilo je da bivša direktorka nije vraćena presudom na funkciju direktorke.

- Upravni sud presudom nije vratio bivšu direktorku Veru Dujaković na funkciju direktorke niške gimnazije „Stevan Sremac“, već je predmet vraćen Ministarstvu prosvete na ponovno odlučivanje. Ovakvom presudom Upravni sud nije prihvatio tužbeni zahtev Vere Đukanović, odnosno nije osporio osnov za njeno razrešenje. Primedbe suda odnose se na preciziranje i dopunu obrazloženja odluke Ministarstva o smeni Vere Dujaković sa mesta direktorke ove niške gimnazije - navodi ministarstvo u saopštenju i dodaje:

- Vera Dujaković je u zakonskom roku razrešena sa mesta direktora Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“ u avgustu 2025. godine na osnovu nalaza prosvetne inspekcije iz decembra 2024. godine o kršenju niza zakonskih normi, među kojima je i zakonska obaveza direktora da obezbedi blagovremen i tačan unos i održavanje baze podataka ustanove u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, kao i kontrolu unetih podataka. U skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, neispunjavanje samo ove dužnosti razlog je za smenu direktora (član 128, stav 7, tačka 13 zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Ministarstvo prosvete navodi da će u svemu postupiti u skladu sa presudom Upravnog suda i ponovno odlučivati i obrazložiti svoje odluke. Sve dok je taj postupak u Ministarstvu prosvete u toku, kao i ponovno odlučivanje Upravnog suda po ovom pitanju, neće biti promene u pogledu rukovodioca Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“.