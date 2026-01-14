Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, obišao je Ivanjicu i okolna sela povodom vanredne situacije izazvane nedavnim velikim snežnim padavinama. Ministar Đorđe Milićević je obišao radove na sanaciji trafostanice i razgovarao je sa predsednikom opštine Ivanjica Aleksandrom Mitrovićem, predsednikom Skupštine opštine Dragovanom Milinkovićem, kao i predstavnicima Sektora za vanredne situacije, gde se upoznao sa najnovijim informacijama u vezi sa snabdevanjem električne energije, kao i situacijom na terenu.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je u Ivanjici još uvek vanredno stanje, ali da se situacija postepeno stabilizuje i da je apsolutni prioritet Vlade Republike Srbije da svako domaćinstvo u Srbiji što pre dobije struju i vrati normalnom funkcionisanju.

Bez obzira kakav ko posao obavlja unutar Vlade Republike Srbije ima obavezu da bude na terenu, posebno u opštinama gde je proglašeno vanredno stanje, rekao je ministar Milićević i dodao da je to dogovoreno na sednici Vlade Republike Srbije kako bi se došlo u normalnu fazu funkcionisanja.

Ministar Milićević u Ivanjici Foto: Denis Živković

Nadam se da će vanredno stanje u Ivanjici biti ukinuto kada problemi sa trafostanicom budu rešeni, rekao je ministar Milićević i dodao da je pored napajanja elektičnom energijom jako važna stvar i prohodnost puteva.

Vidi se ozbiljan i odgovoran rad nadležnih organa iz lokalne samouprave, montera, Vlade Republike Srbije, istakao je ministar Milićević i dodao da se radovi na otklanjanju kvarova rade sa velikom posvešćenošću kako bi ljudi što pre počeli normalno da funkcionišu.

Ministar je obišao i porodicu Vukotić u okolini Ivanjice koja broji sedam članova. U ovim vanrednim okolnostima za ivanjički kraj postoji i lepa vest, porodica Vukotić je na Božić 7. januara 2026. godine, dobila bebu. Ministar je deci uručio novogodišnje paketiće, a porodici pomoć u vidu bebi opreme.

Vlada Republike Srbije radi danonoćno, prati situaciju iz minuta u minut i reaguje u skladu sa prioritetima na terenu, zaključio je ministar Đorđe Milićević.