- Veliko nam je zadovoljstvo što smo i ove godine sa mališanima i našim Vatrogasnim bataljonom Voždovac. Ovo je samo mali doprinos za ono što oni rade. Potrudili smo se da njihovoj dečici obezbedimo novogodišnje poklone. Tako se zahvaljujemo i njihovim tatama na posvećenosti i požrtvovanosti 24 časa dnevno Voždovcu. Podelili smo 55 paketića za isto toliko mališana. Veselo je i zanimljivo, došli smo sa Deda Mrazom - rekla je Jakšić.