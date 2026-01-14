Slušaj vest

Predsednica gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić danas je podelila paketiće mališanima voždovačkih vatrogasaca.

- Veliko nam je zadovoljstvo što smo i ove godine sa mališanima i našim Vatrogasnim bataljonom Voždovac. Ovo je samo mali doprinos za ono što oni rade. Potrudili smo se da njihovoj dečici obezbedimo novogodišnje poklone. Tako se zahvaljujemo i njihovim tatama na posvećenosti i požrtvovanosti 24 časa dnevno Voždovcu. Podelili smo 55 paketića za isto toliko mališana. Veselo je i zanimljivo, došli smo sa Deda Mrazom - rekla je Jakšić.

Predsednica gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić danas je podelila paketiće mališanima voždovačkih vatrogasaca Foto: printscreen Dnevnik

Jakšić je istakla da su Voždovčani, kao i deca, zaista oduševljeni ovim gestom, te da je atmosfera bila zaista lepa, saopštila je Opština Voždovac.

