SNEG, KIŠA I KOŠAVA U ponedeljak temperatura ponovo pada - Ovi vremenski uslovi će nas pratiti do kraja januara: Reke zaleđene, a evo da li će ponovo zavejati
Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović je za Kurir televiziju najavio nove padavine i pad temperatura, pa i otkrio kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja januara.
- Do petka će se zadržati prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom između 8 i 12 stepeni i sasvim slabim jutarnjim mrazevima, od minus 2 do plus dva. Početkom naredne nedelje će biti manjeg pada temperature, do minus pet stepeni i slabi jutarnji mrazevi - kaže Mihajlović.
On dodaje da će maksimalna temperatura biti između 0 i 5 stepeni, dok će u Podunavlju i košavskom području doći do pojačane Košave što će učiniti da subjektivni osećaj temperature bude još niži.
- Košava će u nedelju i ponedeljak imati i olujne udare. Sve vreme će biti suvo, a u drugoj polovini temperature biće slične temperature, veće oblačnosti i prolazne oblačnosti koje će doneti slabe padavine, kišu i sneg. Ne očekujemo značajnije formiranje ili povećanje postojaćeg snežnog pokrivača jer ove padavine neće biti velikog inteziteta - kaže on.
Nema bojazni od poplava
Mihajlović dodaje da topljenje snega iapk neće biti previše brzo u nižim predelima, te neće doći do povećanja vodostaja, ali će u planinskim predelima topljenje snega biti sasvim slabo.
- Ne očekujemo probleme vezane za poplave. Na gornjem toku Dunava dolazi do pojave ledenih santi koje plutaju. Na području Tise će doći do ledostaja, led koji se ne kreće, a 40 ili 50 odsto površine toka biće zaleđeno. Nema bojazni od poplava - kaže Mihajlović.
Mihajlović dodaje da se za sada za kraj januara ne očekuje novi ledeni talas, te očekuje da je najhladnije vreme ove zime već za nama.
- Biće zimskih temperatura ali ne veoma niskih i neće biti izraženih mrazova. Padavine će biti između kiše i snega, ali neće biti značajnoj snežnog pokrivača - kaže on.
Kurir.rs