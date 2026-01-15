Slušaj vest

U okviru zimskog ciklusa osposobljavanja, izviđačke jedinice Kopnene vojske realizuju sadržaje taktičke obuke na snegom prekrivenom planinskom terenu u cilju održavanja visokog nivoa osposobljenosti za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Vojske Srbije.

U skladu sa namenskim zadacima i zacrtanim ciljevima obuke, izviđači na planini realizuju širok spektar aktivnosti, od orijentacije i kretanja na nepoznatom terenu u dnevnim i noćnim uslovima, preko organizacije patrola, izvođenja zasednih i prepadnih dejstava, do izrade zaklona i skloništa za boravak ljudi. Uvežbava se i upotreba savremenih sredstava i sistema za osmatranje kojima su izviđačke jedinice opremljene u prethodnom periodu i čijim su uvođenjem u upotrebu u velikoj meri unapređene sposobnosti za osmatranje, prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka.

Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima Foto: Ministarstvo odbrane

Osim taktičke obuke, oni prolaze i obuku u alpskom skijanju budući da je poznavanje skijaških tehnika neophodno za efikasno izvršavanje izviđačkih zadataka u zimskom okruženju.

Obuka izviđačkih jedinica Vojske Srbije izvodi se tokom cele godine na različitim terenima i u svim uslovima u kojima se može očekivati njihovo angažovanje, čime se obezbeđuje visok nivo osposobljenosti ovih sastava. Uz intenzivno obučavanje, nastavlja se i opremanje najboljim naoružanjem i vojnom opremom kako bi ove jedinice na savremenom bojištu mogle uspešno realizovati svoje zadatke i snagama Vojske Srbije obezbediti pouzdane i pravovremene obaveštajne podatke.