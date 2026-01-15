Slušaj vest

U okviru zimskog ciklusa osposobljavanja, izviđačke jedinice Kopnene vojske realizuju sadržaje taktičke obuke na snegom prekrivenom planinskom terenu u cilju održavanja visokog nivoa osposobljenosti za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Vojske Srbije.

U skladu sa namenskim zadacima i zacrtanim ciljevima obuke, izviđači na planini realizuju širok spektar aktivnosti, od orijentacije i kretanja na nepoznatom terenu u dnevnim i noćnim uslovima, preko organizacije patrola, izvođenja zasednih i prepadnih dejstava, do izrade zaklona i skloništa za boravak ljudi. Uvežbava se i upotreba savremenih sredstava i sistema za osmatranje kojima su izviđačke jedinice opremljene u prethodnom periodu i čijim su uvođenjem u upotrebu u velikoj meri unapređene sposobnosti za osmatranje, prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka.

Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima  Foto: Ministarstvo odbrane

Osim taktičke obuke, oni prolaze i obuku u alpskom skijanju budući da je poznavanje skijaških tehnika neophodno za efikasno izvršavanje izviđačkih zadataka u zimskom okruženju.

Obuka izviđačkih jedinica Vojske Srbije izvodi se tokom cele godine na različitim terenima i u svim uslovima u kojima se može očekivati njihovo angažovanje, čime se obezbeđuje visok nivo osposobljenosti ovih sastava. Uz intenzivno obučavanje, nastavlja se i opremanje najboljim naoružanjem i vojnom opremom kako bi ove jedinice na savremenom bojištu mogle uspešno realizovati svoje zadatke i snagama Vojske Srbije obezbediti pouzdane i pravovremene obaveštajne podatke.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaZaštićeni, brzi i ubojiti: Mehanizovana pešadija spremna za sve zadatke, intenzivna obuka na modernizovanim borbenim vozilima FOTO
10_mls_9783_1768323200.jpg
SrbijaČelična pesnica Vojske Srbije – Modularni „Oganj“ jača vatrenu moć Druge brigade FOTO
3_uoj_8270_1768230548.jpg
DruštvoNa Božić uz vojsku na prvoj liniji, ministar Gašić u Kopnenoj zoni bezbednosti: Srbija ima snagu na koju uvek može da se osloni (FOTO)
1-mls_9040_1767878122.jpg
DruštvoDezangažovanje vojne bolnice iz mirovne operacije u Africi: Završena višegodišnja misija Vojske Srbije u Centralnoafričkoj Republici
8_ban_7271_1767015989.jpg