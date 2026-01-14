Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u saradnji sa Centrom dečjih letovališta i odmarališta, organizuje zimovanje za 400 učenika sa prostora KiM na planini Tari.

Reč je o deci uzrasta od trećeg do šestog razreda, koja borave u Centru dečjih letovališta i odmarališta "Mitrovac" na Tari, raspoređenih u četiri grupe.

Prva grupa već boravi na planini do sutra, druga od 15. do 21. januara, treća od 21. do 27. januara, dok će četvrta grupa boraviti od 27. januara do 2. februara, prenosi TV Most.

U prvoj grupi na Tari borave deca iz opština Kosovska Kamenica i Gnjilane, u drugoj grupi su učenici iz Štrpca i Gore, u trećoj deca iz Zubinog Potoka i Leposavića, dok četvrtu grupu čine učenici iz Obilića i Vučitrna.