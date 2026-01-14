Slušaj vest

Danas je Vasuljica ili Vasilica - dan posvećen Svetom Vasiliju Velikom, poznat i kao Mali Božić, prvi dan Pravoslavne nove godine. Na ovaj dan domaćice tradicionalno spremaju vasilicu, obredni kolač Malog Božića. Vasilicu slave i pravoslavni Romi u Srbiji.

Dva praznika obeležavaju se danas Sveti Vasilije Veliki i obrezanje Gospodnje. Domaćice pripremaju Vasilicu, obredni kolač po tradicionalnom receptu od kukuruznog brašna, gde se simbolično stavlja zrno pšenice i novčić zbog zdravlja i bogatstva.

Razni običaji

"Neko to testo premazuje medom nadajući se da će godina biti slatka i uspešna, sa druge strane imamo običaj gde se grančice iz svog dvorišta uzimaju, stavljaju u snop i vezuju crvenim koncem i testo se tako bode ne bi li se da kažem, preneo blagoslov na to testo, a samim tim i na dom", kaže Nikola Pavlović, veroučitelj u Gimnaziji "Bora Stanković" u Vranju.

Foto: Printscreen/RTS

Prema narodnom običaju, badnjak se čuva do Vasuljice kada se stavlja na rodno drvo, kako bi godina bila rodna.

"Neko danas dopaljuje badnjak koji je ostao i svakako jeste smisao da se proslava praznika organizuje u okviru porodice i da to teče u porodičnoj, lepoj atmosferi, baš istoj onoj kakav je bio i Božić", navodi Nikola Pavlović, veroučitelj.

I pravoslavni Romi u skladu sa mogućnostima, slave Vasilicu, čekaju polaznika ili položajnika, od njega zavisi kakva će biti godina.

"Večera se postavi, guska ili ćurka, punjene paprike, pite se prave, kolači, torta, šta dade Bog. Ko dolazi poslužuje se, predjelo se stavi i tako se slavi", objašnjava Dobrivoje Kamberović, iz Vranja.

Nije kao ranije

Većina je onih koji ne slave.

Biljana Jazović, iz Vranja kaže da ne slave više, ranije jesu. Na pitanje – zašto, odgovara: „Pa šta znam, nema više kao ranije što je bilo."

Alija Jašarević, dodaje: "Ranije je bilo - kolju se guske, ćurke, a sada se to malo zaboravilo“. Na pitanje - zašto su guske obavezne na trpezi, Alija odgovara: „Pa to je praznik radi guske, valjda."

Veruje se da su guske spasile Rome, koji su bežali preko vode od napada osvajača, zato su neizostavne na trpezi, a broj mora biti neparan. Veruje se i da se danas ne treba svađati, a ako pada sneg, da će godina biti rodna.