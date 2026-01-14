Slušaj vest

Policija, rodbina i meštani već 6 dana tragaju za Milicom Asanović iz merošinskog sela Balajnac koja je poslednji put viđena 9. januara oko 11 sati. Njeni roditelji, ali i sestra čoveka u čijoj je kući poslednji put viđena objasnili su za emisiju Crna hronika okolnosti pod kojima je ona nestala.

- Otišla je po kafu i šećer i čovek joj je dao nešto u kesi. Umesto da dođe kući, ona je krenula dole. Taj čovek je pitao gde ide, ona je rekla da ide kući. Ona je živa, nije mrtva - kaže Daliborka Asanović, majka nestale Milice.

Otac nestale devojke objasnio je kako je izgledalo to jutro:

- Šesti dan kako je tražimo, od petka. Bila je kod komšije, uzela je kafu, zajedno smo bili. On je izvadio neke ribe koje su mu ostale od slave. Pitao nas je da li hoćemo da jedemo, ja sam rekao da neću, ona je rekla da hoće. Odvojio joj je koske i dao joj je. Rekla je da hoće i kafu, dok se ne snađemo, radim privatno. Rekao sam mu da joj da i malo šećera, da će ona kući, a ja idem u selo jer će mi uskoro slava i da pripremam po nešto. Išao sam u selo i vratio se oko 11, nje nije bilo kod kuće.

Slaviša Asanović, otac nestale Milice, opisao je i potragu koja je usledila:

- Žena mi je rekla da je nema. Pozvao sam komšiju, on kaže da je otišla davno. Mislio sam da se okliznula. Krenuli smo da je tražimo. U 12 smo počeli da je tražimo, ali je nema, u pola 2 smo pozvali policiju. Naše komšije, prvi u selu, su je videli ali nisu znali čija je. Rekla im je da ide kući. Tražile su je i druge komšije. Prvi dan smo je tražili do 3 tokom noći, lomili smo led da vidimo da nije negde upala. Nema kamera u selu, imalo je dve kamere ali ona nije usnimljena. Ona je često odlazila kod ovog komšije kada ima hrane koja mu je ostala, on se sa mnom druži - kaže on.

Za emisiju Crna hronika oglasila se i Slavica Tasić, sestra čoveka kod koga je poslednji put viđena nestala devojka:

- Meni je brat rekao da je ispratio, da je bila sa bratom i ocem. Oni su otišli, a posle toga je i ona izašla, otišla, kamera je snimila. Posle sat vremena je zvao da vidi da li je stigla kući, oni su rekli da nije.

