Slušaj vest

Ivan Ristić, čovek je iza kog, kako kaže, stoji titula trostrukog prvaka Evrope u prognozi vremena, dugogodišnja saradnja sa našim akademikom Fedorom Mesingerom, naučni radovi, kao i meteorološki model koji koriste stranci pod srpskom zastavom.

- Imao sam pretnju za prognozu prošle zime. Nepoznata devojka mi je pisala da nema ništa od zime koju sam najavio, da će biti proleće u februaru. Ja sam napisao: Dobro, da ne bi onda gledala moje prognoze, blokiraću te, a ona mi je napisala: "Ako me blokiraš, uništiću te u svim medijima". Neverovatno, šokiralo me to – kaže Ivan Ristić.

Bilo raznih komentara

I dok se Srbija prethodnih dana našla u “debelom” minusu, okovana snegom, koji je on najavio u oktobru 2025, mnogi ga i dalje "prozivaju", Ristić kaže da je bilo i da i dalje ima raznoraznih komentara. Najviše mu smeta i najviše bole oni komentari koji dolaze od ljudi koji se bave istim poslom.

Ivan Ristić najavio otopljenje Foto: Kurir Televizija

- Najviše mi smeta kada komentar dolazi od ljudi koji isto rade vremenske prognoze, a ima i toga. Često se bave mojom prognozom umesto da svako radi svoje, jer za sve ima prostora. Mislim da uopšte nema potrebe za tim. Čak jedan uvek akcentuje i negira ono što sam ja najavio, u smislu da neće biti hladno i da neće biti snega, a na kraju je bilo -17 i sneg do kolena – kaže Ristić.

Napominje da je njegova biografija svima dostupna, objavio je i na svom “Fejsbuk” profilu i da nikada nije ni krio, a u njoj se navodi da je završio Matematičku gimnaziju i bio đak generacije 1986. godine. Osvojio je prvo mesto iz fizike na saveznom takmičenju i predstavljao je Jugoslaviju na Olimpijadi koja je održana u Londonu.

- U vojsci sam bio meteorolog, stekao to zvanje 1987. i prošao obuku od godinu dana. Roditelji mi nisu dali da upišem fiziku niti meteorologiju nego sam upisao i završio 1992. među prvima u generaciji ETF smer Računarska Tehnika i informatika. Meteorologijom se bavim od svoje 10. godine do danas. Bavim se naukom i imam svoje originalne parametrizacije mikrofizike oblaka i konvekcije kao i meteorološki model IRIE koji koriste meteorološke kompanije širom sveta. Ljudi ne znaju šta sve radim i koliko sam posvećen ovom poslu, ali bez obzira na to vređaju i pišu negativno i ružno – kaže Ristić.

Dobijao pretnje

Krajem 2025. godine mu je stigao mejl u kom je pisalo: “Poštovani, dokle ćete više da obmanjujete narod sa bombastičnim naslovima, najgora zima u poslednjih 40 godina. Zašto blatite struku, garantujem vam da u Beogradu neće biti -21 stepen, neće biti snega, biće blaga zima kao i do sad i da ce biti jedan ili dva dana u celodnevnom minusu za celu zimu. Ove prognoze nemaju veze sa životom i služe samo za click baitove”. Mejl adresa sa gmail-a je bila “micamozak”, a navodno ime Mica Mocak.

- Tu je sve jasno. Nekome je cilj da mi naruši kredibilitet. Toga pre nije bilo. Na ulici ni dan danas nisam nikada doživeo neprijatnost, a svaki dan mi se ljudi javljaju, pozdrave me i pitaju kakvo će biti vreme. Mejlovi, poruke, komentari su druga priča, nisu prijatni. Nisam to očekivao, jer sam bio prvak Jugoslavije iz fizike, trostruki prvak Evrope u prognozi vremena. Ko misli da je to lako neka proba, pogotovo ovi sto me stalno napadaju! – ističe Ristić.

Ima svoj meteorološki model

Napominje da njegov meteorološki model koriste stranci, i da je to jedini model te vrste sa srpskom zastavom.

- Naravno da može da se pogreši, to dobro znaju svi meteorolozi. Kada pogrešim to javno i kažem. Međutim, verujem da većina uopšte ne čita pažljivo prognozu, niti je isprati kako treba, a mejl koji je stigao najviše odražava stil kojim se koriste. Pojedinci, nažalost, kažu da je to moja promocija – kaže Ristić.

Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Kaže da je kada je bio mnogo mlađi radio prognozu sa RTS, za Drugi dnevnik, i da je tada dobijao veliku podršku, kako kolega, tako i građana. Tvrdi da su to bila drugačija vremena i da su i ljudi su bili drugačiji.

- Posvetio sam 20 godina razvoju svog modela, napravio sam sa akademikom Fedorom Mesingerom puno naučnih radova, radimo više od 20 godina zajedno, ali i samostalno i sa drugim meteorolozima. Zbunjuje me kada kažu kvazi naučnik ili amater, a moj model sam i patentirao što može da se proveri - priča Ristić.