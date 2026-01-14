Slušaj vest

Srđan N. (31) pronađen je bez znakova života, gotovo mesec dana nakon što je nestao u Kragujevcu

Porodica je tokom prethodnog perioda neumorno tragala za Srđanom.

Nažalost, potraga je završena na najteži mogući način. Detalji i okolnosti smrti biće saopšteni od strane nadležnih organa kada i ukoliko za to bude osnova.

Podsetimo, Srđan Nedeljković nestao je 10.decembra 2025. godine.

Pronađen automobil

Kako je njegov brat tada otkrio, Srđan je poslednji put viđen u centru u Čačku.

- Nestanak smo odmah prijavili policiji, ali nažalost, nikakve informacije nemamo. On je, na osnovnu podataka bazne stanice, viđen u okolini Biljanovca. Tada smo mislili da se uputi na Kosovo, jer tamo imamo rodbinu. Međutim, kada smo ih pozvali, rekli su nam da ga nisu ni čuli, ni videli - ispričao je tada Srđanov brat.

Međutim, nepoznata žena je prijavila policiji da u Gornjem Milanovcu jedan automobil tu stoji danima. Ispostavilo se da je u pitanju Srđanov automobil.

Kurir.rs/Kragujevčani

