Srđan N. (31) pronađen je bez znakova života, gotovo mesec dana nakon što je nestao u Kragujevcu.

Porodica je tokom prethodnog perioda neumorno tragala za Srđanom.

Nažalost, potraga je završena na najteži mogući način. Detalji i okolnosti smrti biće saopšteni od strane nadležnih organa kada i ukoliko za to bude osnova.

Pronađen automobil

Kako je njegov brat tada otkrio, Srđan je poslednji put viđen u centru u Čačku.

- Nestanak smo odmah prijavili policiji, ali nažalost, nikakve informacije nemamo. On je, na osnovnu podataka bazne stanice, viđen u okolini Biljanovca. Tada smo mislili da se uputi na Kosovo, jer tamo imamo rodbinu. Međutim, kada smo ih pozvali, rekli su nam da ga nisu ni čuli, ni videli - ispričao je tada Srđanov brat.