TRAGIČAN KRAJ POTRAGE Pronađeno telo nestalog Srđana (31) iz Kragujevca: Za njim se tragalo više od mesec dana!
Srđan N. (31) pronađen je bez znakova života, gotovo mesec dana nakon što je nestao u Kragujevcu.
Porodica je tokom prethodnog perioda neumorno tragala za Srđanom.
Nažalost, potraga je završena na najteži mogući način. Detalji i okolnosti smrti biće saopšteni od strane nadležnih organa kada i ukoliko za to bude osnova.
Pronađen automobil
Kako je njegov brat tada otkrio, Srđan je poslednji put viđen u centru u Čačku.
- Nestanak smo odmah prijavili policiji, ali nažalost, nikakve informacije nemamo. On je, na osnovnu podataka bazne stanice, viđen u okolini Biljanovca. Tada smo mislili da se uputi na Kosovo, jer tamo imamo rodbinu. Međutim, kada smo ih pozvali, rekli su nam da ga nisu ni čuli, ni videli - ispričao je tada Srđanov brat.
Međutim, nepoznata žena je prijavila policiji da u Gornjem Milanovcu jedan automobil tu stoji danima. Ispostavilo se da je u pitanju Srđanov automobil.
Kurir.rs/Kragujevčani