OGLASIO SE AMSS: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati
Najduže zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz zemlje je na graničnom prelazu Batrovci, sedam sati, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, teretnajci na izlazu iz Srbije čekaju i na Horgošu, pet sati, kao i na Kelebiji i Šidu, po tri sata.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
