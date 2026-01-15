Slušaj vest

Najduže zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz zemlje je na graničnom prelazu Batrovci, sedam sati, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, teretnajci na izlazu iz Srbije čekaju i na Horgošu, pet sati, kao i na Kelebiji i Šidu, po tri sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

