Ogroman odron sručio se tokom noći na Ibarskoj magistrali ka Novom Pazaru kod tvrđave Maglič.

Nekoliko tona krupnog kamena obrusilo se na kolovoz i obustavilo saobraćaj.

Nakon dolaska ekipa koje su sanirale odron u ranim jutarnjim satima saobraćaj se odvija regularno.

Ipak, vozačima se na ovoj deonici savetuje poseban oprez u ovom delu Ibarske magistrale, prenosi RINA.

Kurir.rs/ RINA

