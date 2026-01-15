Nekoliko tona krupnog kamena obustavilo je saobraćaj na toj deonici
Društvo
Nekoliko tona kamena sručilo se na Ibarsku magistralu! Potpuni zastoj saobraćaja VIDEO
Ogroman odron sručio se tokom noći na Ibarskoj magistrali ka Novom Pazaru kod tvrđave Maglič.
Nekoliko tona krupnog kamena obrusilo se na kolovoz i obustavilo saobraćaj.
Nakon dolaska ekipa koje su sanirale odron u ranim jutarnjim satima saobraćaj se odvija regularno.
Ipak, vozačima se na ovoj deonici savetuje poseban oprez u ovom delu Ibarske magistrale, prenosi RINA.
Kurir.rs/ RINA
