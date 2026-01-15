Srbima stižu plave koverte! Ko se ne odazove kazne do 50.000 dinara ili zatvor, ova godišta neka se spreme
Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju koji građanima stiže na kućnu adresu često izaziva zabunu, jer mnogi misle da je reč o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka. Međutim, ovaj dokument nema veze sa odlaskom u vojsku, već predstavlja zakonsku obavezu upisa u vojnu evidenciju koju sprovodi Ministarstvo odbrane.
Ova obaveza odnosi se pre svega na mladiće koji tokom godine pune 18 godina, ali i na starije muškarce koji iz bilo kog razloga ranije nisu evidentirani. U nastavku objašnjavamo ko mora da se javi, šta je potrebno od dokumentacije i kakve kazne slede onima koji ignorišu poziv.
Ko dobija poziv za uvođenje u vojnu evidenciju
Ministarstvo odbrane je uputilo javni poziv svim licima muškog pola rođenim u periodu od 1996. do 2008. godine, kao i starijim godištima koja do sada nisu uvedena u vojnu evidenciju. Pozivi se šalju širom Srbije, a građani su dužni da se jave nadležnoj kancelariji Ministarstva odbrane prema mestu prebivališta.
Iako je obavezno služenje vojnog roka obustavljeno od 1. januara 2011. godine, obaveza upisa u vojnu evidenciju i dalje postoji, kao i obaveza vojne službe u rezervnom sastavu.
Ko je zakonski obavezan da se odazove
Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, u vojnu evidenciju se uvode:
- regruti koji u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 18 godina,
- regruti starijih godišta koji ranije nisu izvršili ovu obavezu.
Pozivanje se može vršiti opštim ili pojedinačnim pozivom, a svaki pozvani dužan je da se javi u naznačeno vreme i na navedeno mesto.
Koja dokumenta su potrebna za upis
Prilikom dolaska na uvođenje u vojnu evidenciju, potrebno je poneti:
- ličnu kartu,
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih.
Građani koji se nalaze u inostranstvu ovu obavezu izvršavaju u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
Šta ako se ne odazovete pozivu
Ministarstvo odbrane upozorava da neodazivanje na poziv za uvođenje u vojnu evidenciju povlači prekršajnu odgovornost. Lica koja ne izvrše ovu zakonsku obavezu mogu biti sankcionisana prema članu 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.
Predviđene kazne su:
- novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili
- kazna zatvora do 60 dana.
Pored toga, oni koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju ne mogu dobiti potvrdu o regulisanoj vojnoj obavezi, dokument koji je neophodan za duži boravak u inostranstvu ili za otpust iz državljanstva Srbije.
Zbog toga nadležni apeluju na građane da se na vreme odazovu pozivu i izbegnu nepotrebne komplikacije i sankcije.
Kurir.rs/ Alo