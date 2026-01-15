Slušaj vest

Ova obaveza odnosi se pre svega na mladiće koji tokom godine pune 18 godina, ali i na starije muškarce koji iz bilo kog razloga ranije nisu evidentirani. U nastavku objašnjavamo ko mora da se javi, šta je potrebno od dokumentacije i kakve kazne slede onima koji ignorišu poziv.

Ko dobija poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Upis u vojnu evidenciju je obavezan Foto: Vojska Srbije

Ministarstvo odbrane je uputilo javni poziv svim licima muškog pola rođenim u periodu od 1996. do 2008. godine, kao i starijim godištima koja do sada nisu uvedena u vojnu evidenciju. Pozivi se šalju širom Srbije, a građani su dužni da se jave nadležnoj kancelariji Ministarstva odbrane prema mestu prebivališta.

Iako je obavezno služenje vojnog roka obustavljeno od 1. januara 2011. godine, obaveza upisa u vojnu evidenciju i dalje postoji, kao i obaveza vojne službe u rezervnom sastavu.

Ko je zakonski obavezan da se odazove

Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, u vojnu evidenciju se uvode:

regruti koji u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 18 godina,

regruti starijih godišta koji ranije nisu izvršili ovu obavezu.

Pozivanje se može vršiti opštim ili pojedinačnim pozivom, a svaki pozvani dužan je da se javi u naznačeno vreme i na navedeno mesto.

Obavezni su da se odazovu svi kopji navršavaju 18 godina Foto: Vojska Srbije

Koja dokumenta su potrebna za upis

Prilikom dolaska na uvođenje u vojnu evidenciju, potrebno je poneti:

ličnu kartu,

uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih.

Građani koji se nalaze u inostranstvu ovu obavezu izvršavaju u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Šta ako se ne odazovete pozivu

Ministarstvo odbrane upozorava da neodazivanje na poziv za uvođenje u vojnu evidenciju povlači prekršajnu odgovornost. Lica koja ne izvrše ovu zakonsku obavezu mogu biti sankcionisana prema članu 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Predviđene kazne su: novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili

kazna zatvora do 60 dana.

Pored toga, oni koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju ne mogu dobiti potvrdu o regulisanoj vojnoj obavezi, dokument koji je neophodan za duži boravak u inostranstvu ili za otpust iz državljanstva Srbije.

Zbog toga nadležni apeluju na građane da se na vreme odazovu pozivu i izbegnu nepotrebne komplikacije i sankcije.