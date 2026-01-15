Slušaj vest

EDS ističe da su te informacije netačne i poziva građane da ne nasedaju na lažne provokacije.

Za jutarnji program Kurir televizije, najnovije informacije o EDS i tvrdnjama o isključenju vode i struje na Banovom brdu otkrila nam je naša reporterka "Redakcije" Aleksandra Dražić.

Ističući uslove za vožnju po putevima, za jutarnji program Kurir televizije, reporterka Aleksandra Dražić apelovala je na građane da obrate pažnju i prilagode svoju vožnju.

- U Sremskoj Mitrovici za danas nisu najavljena isključenja vode niti struje i nema radova na putu, ali svakako bi trebalo obratiti pažnju na uslove i prilagoditi svoju vožnju. Led se topi ali je i dalje prisutan na nekim delovima i zbog toga je bitno da budemo veoma oprezni, a to isto važi i za pešake. Ovde je takođe zabeležen povećan pad naših sugrađana na ulici usled ovih zimskih perioda - za Kurir televiziju, istakla je naša reporterka Aleksandra Dražić i dodala:

Aleksandra Dražić, reporterka Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Još uvek u 24-časovnom režimu grejanja

S obzirom na to da se sneg počeo topiti i da se često dešava da padne sa krovova zgrada bitno je da osmotrimo situacije ispred nas, za Kurir televiziju, izjavila je naša reporterka Aleksandra Dražić.

- Od jučerašnjeg dana kada je počeo da se topi sneg vrlo često se dešava da sneg pada sa krovova zgrada i kuća i mnogo je bitno da osmotrite situacije i kod vas, odnosno na putevima gde se krećete kako ne bi došlo do nepoželjnih situacija. Napomenula bih još da s obzirom na to da se u našoj blizini nalaze dva granična prelaza, kako sa BiH tako i sa Hrvatskom i čekanja na Sremskoj Rači za putnička vozila traju pola sata a na Batrovcima isto toliko. Kada je u pitanju grejna sezona u lokalnoj toplani rečeno nam je da smo još uvek u 24-časovnom režimu grejanja.

Grejaćemo dokle god to bude bilo neophodno

Direktor "Toplifikacije" Miloš Kovač, za "Redakciju" je izjavio da sve dok traju temperature ispod nule u toku dana i noći ne planiraju da prestanu sa 24-časovnim režimom grejanja.

- Mi smo od 26. do 27. decembra u 24-časovnom sistemu grejanja i sistem to za sada podnosi sasvim dobro jer sve dok smo u tom režimu nećemo imati problema, a pri izlasku iz tog sistema moguće je da će nam se desiti neki sitni problemi. Kada je reč o 24-časovnom režimu grejanja, grejaćemo dokle god to bude bilo potrebno i gledajući dugoročne prognoze, vidimo da opet za pet do četiri dana najavljuju hladne dane tj. temperature ispod nule i u toku dana i zbog toga, za sada, ne planiramo da prekidamo ovaj trenutni režim grejanja - za jutarnji program Kurir televizije, rekao je Miloš Kovač, direktor "Toplifikacije" Sremska Mitrovica i dodao:

Miloš Kovač, direktor Toplifikacije Sremska Mitrovica Foto: Kurir Televizija

- Jedina razlika je to što u večernjim časovima spuštamo temperaturu grejanja jer nije toliko ni poželjno a ni zdravo da imate onu istu temperaturu koju imate i u toku dana kada legnete da spavate.

Da li građani mogu da računaju na stabilno grejanje? Izvor: Kurir televizija

