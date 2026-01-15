Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta.

Stanković je rekao da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škola, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je još uvek na snazi vanredna situacija.

- Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije - rekao je Stanković za TV Pink.

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini počelo je 12. januara, a u školama u centralnoj Srbiji počeće u ponedeljak 19. januara.

Kurir/ Pink.rs/ Telegraf.rs