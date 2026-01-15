Društvo
PUNE RUKE POSLA ZA KRAGUJEVAČKU HITNU POMOĆ: Najviše se javljali ovi pacijenti
Slušaj vest
Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 42 terena (32 preko dana i 10 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 34 pregleda odraslih osoba (u toku dana 10, a preko noći 24 pregleda) i 15 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 9.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa sa visokim krvnim pritiskom i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 sata upućeno 189 poziva telefonom.
Reaguj
Komentariši