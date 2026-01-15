Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković oglasio se o promenama koje slede u školama i reformama koje su neophodne zbog sve bržeg razvoja tehnologija.

Ministar je, govoreći o idejama da se časovi skrate na 30 minuta zbog pažnje učenika, rekao da je taj argument psihološki utemeljen jer, kako je rekao, učenici danas imaju tzv.difuznu pažnju koja je sekvencijalna i vezana za kraći vremenski period.

- Da bi se pratila nastava potrebno je da budete fokusirani na izlaganje nastavnika i da aktivno učestvujete u interakciji sa njim. Današnji model škole podrazumeva nešto što se razlikuje od onog vremena kada sam, recimo, ja išao u školi i kada je model bio autoritativan, gde ste imali pošiljaoca i primaoca poruke, a učenje je bilo neka vrsta reprodukcije činjenica - rekao je Stanković.

Ministar potvrđuje da učenici imaju difuznu pažnju Foto: Kurir Televizija

Naveo je da se danas ide ka tome da se uvode komunikacioni, interaktivni model i da u nastavi aktivnu ulogu imaju veštačka inteligencija, digitalne tehnologije i inovativni metodi sa ciljem da podstaknu učenike da samostalno razmišljaju.

Stanković je rekao da će se ići u pravcu da se ograniči upotreba mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama, a da će od argumentovane diskusije i razmene stavova zavisiti da li će mobilni telefoni biti potpuno ili delimično zabranjeni u školama.