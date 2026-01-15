Slušaj vest

Prvog dana Nove godine po julijanskom kalendaru Kragujevac je postao bogatiji za još jednu sugrađanku. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra mama Marija je rodila devojčicu Tijanu, prvo dete u porodici Bogosavljević. Poklon čestitku u iznosu od 150.000 dinara, Luki Bogosavljeviću, ocu prve rođene bebe uručio je Ivica Momčilović, predsednik Skupštine grada Kragujevca.

Čestitajući porodici na prinovi, predsednik Momčilović je istakao da podrška mladim roditeljima ostaje jedan od ključnih prioriteta lokalne samouprave.

- Pozitivan prirodni priraštaj mora da bude u vrhu naše društveno-političke agende. Grad Kragujevac, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano radi na tome - rekao je predsednik Skupštine i podsetio da je u proteklih godinu izgrađen novi vrtić i značajno smanjene liste čekanja.

On je naglasio da se iz budžeta grada svake godine izdvajaju značajna sredstva za subvencionisanje boravka dece u predškolskim ustanovama, kako onim čiji je osnivač grad, tako i privatnim. Za subvencije u privatnim vrtićima ove godine je izdvojeno 510 miliona dinara, a sa povećanjem sredstava nastavićemo sve do ukidanja liste čekanja, poručio je Momčilović.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Direktorka Klinike za ginekologiju i akušerstvo, prof. dr Aleksandra Dimitrijević, potvrdila je da je porođaj protekao u najboljem redu.

- Majka se porodila prirodnim putem, bez komplikacija. Devojčica je teška 3.610 grama i obe su dobro. Od početka kalendarske godine u našem porodilištu rođeno je ukupno 55 beba. Za sada vode dečaci, izjavila je prof. dr Dimitrijević.