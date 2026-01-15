Slušaj vest

Ko je odgovoran ako dođe do povrede i kako naplatiti štetu u slučaju pada ledenice, za jutarnji program Kurir televizije, otkrili su nam Kamenko Jovanović, autoserviser, dr Žarko Radović fizijatar i Dejan Đurađ Vujičić, profesionalni upravnik.

Kako je autoserviser Dejan Đurađ Vujičić istakao, za Kurir televiziju, mora da se uradi preventiva koja podrazumeva snegobrane koji ne omogućavaju da se sneg sa krova spusti i povredi nekoga na ulici.

- Svaka stambena zajednica koja ima obavezu da uređuje prostor u samoj zgradi ima obavezu takođe da čisti taj prostor oko same zgrade odnosno parcelu na kojoj se nalazi ta stambena zajednica. U to naravno spadaju krovovi, ledenice, put gde se skuplja led i ti delovi bi trebalo da se čiste. Trebalo bi da se radi preventiva koja podrazumeva takozvane snegobrane koji stoje na kosim krovovima i ne omogućavaju da se sneg kao jedna mala lavina spusti i povredi nekoga na ulici - za Kurir televiziju, rekao je Dejan Đurađ Vujičić i dodao:

Dejan Đurađ Vujičić, profesionalni upravnik Foto: Kurir Televizija

Postavite grejače u oluke - sprečite formiranje ledenica

- Kada pričamo o ledenicama, u olucima treba da se postave grejači koji ne dozvoljavaju formiranje tih ledenica odnosno povređivanje, a ako već dođe do toga onda se upravnik stana stambene zajednice organizuje tako da se iznajmi firma koja bi skinula te ledenice. Međutim kada ste u situaciji da je ceo grad, u ovom slučaju Beograd, okovan ledom onda je veoma teško sprečiti formiranje ledenica.

Ako ste propisno parkirani, očekujte naknadu štete

Autoserviser Kamenko Jovanović je, za Kurir televiziju, apelovao na sve građane da ostave telefone tokom vožnje, da drže određeno rastojanje i da imaju adekvatnu obuću za ovaj zimski period.

- Nama često ti mobilni telefoni u vožnji prave problem, mnogo odvlače pažnju i dolazi do neželjenih sudara. Ljudima stigne poruka i oni na brzinu uzmu telefon da pogledaju i dođe do saobraćajne nezgode. Mnogo je bitno držati određeno rastojanje, imati adekvatnu obuću kao i gume - za Kurir televiziju, rekao je autoserviser Kamenko Jovanović i dodao:

Kamenko Jovanović, autoserviser Foto: Kurir Televizija

Očistite auto na vreme i olakšajte sebi vožnju

- Očistite auto na vreme kako biste prvenstveno sebi pa onda drugima napravili ugodnu vožnju a ne mučenje. Može doći do ozbiljnih šteta na automobilu u zavisnosti od toga kolika količina snega je pala na auto i sa koje visine. Jako je bitno koristiti parking mesta koja su obeležena striktno za parkiranje vozila jer samo u tom slučaju vi možete dobiti naknadnu štetu koja se desila. Ako parkirate auto na nekom divljem ili zabačenom mestu niko nije dužan da vam plati nastalu štetu, nebitno da li to bio sneg ili npr. superćelijska oluja.

Za Kurir televiziju, fizijatar dr Žarko Radović, objasnio je koliko je nezgodan ovaj prelazak iz toplijeg u hladnije vreme, odnosno kada ledenice kreću da se tope.

- Najgori je ovaj vremenski period odnosno prelaz iz toplijeg u hladnije, odnosno kada ledenice počinju da se tope. Koji god prolaznici da prolaze pored ili između zgrada, nije bitno da li duvao vetar ili ne, jednostavno ne obraćaju pažnju i taj njihov period je najnezgodniji i te ledenice nesvesno padaju vrlo često na vratni i potiljačni deo glave. One mogu biti dugačke i po nekoliko centimetara i ako se desi da vas udari u teme glave onda to zaista nije mala posledica - za jutarnji program Kurir telelvizije, rekao je dr Žarko Radović i dodao:

dr Žarko Radović, Fizijatar Foto: Kurir Televizija

Pravilno postupanje opservaciji povređenog pacijenta

- Tada može doći do manjeg ili većeg krvarenja i do pada u nesvest i vrlo je važno pristupiti pravilnoj opservaciji takvog pacijenta. Ukoliko je u pitanju poledica koja je prekrivena malim slojem snega gde vi gazite sneg a ne osećate da je ispod njega led onda je to najgori mogući scenario.

