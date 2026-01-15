Slušaj vest

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Princ-Naslednik Filip Karađorđević danas proslavlja 44. rođendan. Ovaj svečani dan prilika je da se istakne njegova postojanost i dostojanstvo kao naslednika doma Karađorđevića, čuvara tradicije i državotvornog nasleđa Srbije. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo svojim primerom svedoči da kao naslednik dinastije Karađorđević svoju snagu crpi iz služenja narodu, časti i trajne brige za opšte dobro.

Rođendan mu je emotivnom porukom čestitala i supruga princeza Danica Karađorđević:

"Oličenje si hrabrosti i dostojanstva. Neka te naš Gospod prati kroz sve poduhvate i iskušenja, a mi, stvoja porodica, ćemo uvek biti tu da te podržimo. Na mnoga i blaga leta dragi naš Filipe" - napisala je princeza Danica objavivši njihove fotografije u srpskoj narodnoj nošnji.

Princ-Naslednik Filip je drugororđeni sin Prestolonaslednika Aleksandra II i princeze Marije da Glorie od Orleana i Braganse. Rođen je zajedno sa svojim bratom blizancem, princom Aleksandrom. Kršteni kumovi princa-naslednika Filipa i princa Aleksandra su Njeno Veličanstvo španska kraljica Sofija, Njegovo Veličanstvo grčki kralj Konstantin II i princeza Ana, vojvotkinja od Kalabrije, dok je čin krštenja predvodio tadašnji vladika zapadnoevropski Lavrentije, potonji vladika šabački.

Princ-naslednik Filip školovao se u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je pohađao King’s School u Kanterberiju, a potom diplomirao na Londonskom univerzitetu (UCL), na odseku za društvene nauke. Godinama je radio u međunarodnom okruženju kao analitičar portfelja i tržišta akcija u kvantitativnom timu za akcije. Danas je profesionalno angažovan u međunarodnoj kompaniji JAN3, Bitcoin tehnološkoj kompaniji koja razvija infrastrukturu i sarađuje sa pojedincima, kompanijama i državama na strategiji, edukaciji i implementaciji rešenja zasnovanih na Bitcoinu.

Princ Filip oženio je umetnicu Danicu Marinković, ćerku čuvenog srpskog slikara Milana Cileta Marinkovića. Princ-naslednik Filip i princeza Danica venčali su se 7. oktobra 2017. godine u beogradskoj Sabornoj crkvi. Čin venčanja predvodio je patrijarh srpski Irinej, kuma je bila švedska prestolonaslednica Viktorija, a kum princ naslednik Petar. Tokom čina venčanja, princ Filip i princeza Danica stajali su na ćilimu na kojem su tokom svog venčanja 1922. godine u Sabornoj crkvi stajali kralj Aleksandar I i kraljica Marija, pradeda i prababa princa Filipa, čime je, pred oltarom i u molitvi, naglašena sveta nit kontinuiteta i zaveta.

Princ-naslednik Filip i princeza Danica postali su roditelji 25. februara 2018. godine rođenjem sina, Njegovog Kraljevskog Visočanstva princa Stefana. Rođenje princa Stefana, blagoslovom patrijarha Irineja, oglasilo je 49 zvona Hrama Svetog Save na Vračaru, zvona Manastira Žiča i zvona Crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Rođenje princa Stefana prvo je rođenje muškog deteta u kraljevskoj porodici Karađorđević na teritoriji Srbije nakon 90 godina. Drugo dete prinčevskog para je princeza Marija, prva princeza rođena u direktnoj naslednoj liniji porodice Karađorđević nakon princeze Jelene (1884), ćerke kralja Petra Prvog i kneginje Zorke.

Na Vidovdan, 28. juna 2020. godine, princ-naslednik Filip se sa suprugom, princezom Danicom, i sinom, princom Stefanom, doselio u Srbiju, odlučivši da ne živi u Dvorskom kompleksu na Dedinju, već da svoj porodični dom zasnuje na beogradskom Vračaru – u neposrednoj blizini naroda, u srcu prestonice i u svakodnevnom životu zemlje kojoj pripada po poreklu, dužnosti i zavetu. U septembru 2024. godine princ-naslednik Filip se sa porodicom useljava u depandans koji se nalazi u okviru Dvorskog kompleksa poznat kao Slamnata kuća. To je bio prvi objekat sagrađen na prostoru današnjeg Dvorskog kompleksa kada su to zemljište kupili njegov pradeda Kralj Aleksandar I i prabaka Kraljica Marija. Oni su Dvorski kompleks na Dedinju kupili sa željom da tu izgrade privatni dom za svoju porodicu. Upravo iz Slamnate kuce Kralj Aleksandar je nadgledao radove na izgradnji današnjeg Kraljevskog Dvora. Po završetku izgradnje Kraljevskog Dvora, Slamnata kuća je korišćena kao škola – učionica za kraljeviće Petra, Tomislava i Andreja, a potom i kao umetnički atelje Kraljice Marije.

Od zvaničnog povratka u Srbiju, princ-naslednik Filip sa porodicom posetio je brojne gradove i sela, boravio je više puta na Kosovu i Metohiji. U više navrata posećivao je Republiku Srpsku i Crnu Goru. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Filip prvi je član kraljevske porodice Karađorđević koji je posetio Jasenovac, u koji poslednjih 5 godina odlazi svakog septembra odajući poštovanje stradalima i potvrđujući da pamćenje nije samo istorija – već moralna obaveza, temelј identiteta i opomena budućim pokolenjima.

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ-naslednik Filip ističe da ne želi da bude posmatran kao politička ličnost, već da svoje delovanje usmerava ka očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa Srbije i dinastije Karađorđević, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. U tome se prepoznaje duh služenja koji je u tradiciji krune oduvek bio iznad dnevne politike: tiha, postojana i dostojanstvena briga za narod, zemlju i trajanje države.

Princ-naslednik Filip najveći deo života proveo je u Sevilji i Londonu, govori španski, engleski, francuski i srpski jezik, objedinjujući širinu evropskog iskustva sa dubokim osećajem pripadnosti srpskom narodu i njegovom istorijskom pamćenju.