Posle neradnih dana i kraćeg mini-odmora za novogodišnje i božićne praznike građane u Srbiji već narednog meseca čekaju još tri neradna dana za vreme obeležavanja Dana državnosti - Sretenje

Praznik pada u nedelju 15. februara, a neradni dani su i ponedeljak 16. i utorak 17. februar. Mnogi zaposleni će verovatno iskoristiti ceo vikend te će u zbiru imati četiri slobodna dana. 

Ove školske godine školarci će imati duži odmor od čak devet dana i to od 14. pa sve do 22. februara, dok će učenici u Vojvodini krenuti sa nastavom 18. februara.

februar, kalendar
3 neradna dana u februaru Foto: Penchan Pumila / Alamy / Profimedia

Nakon februara neradni dani za zaposlene stižu tek u aprilu za vreme vaskršnjih praznika i to od 10. do 13. aprila odnosno od petka do ponedeljka, a odmah zatim nakon toga neradni su i 1. i 2. maj iiliti Praznik rada.

Loša vest je da od maja pa sve do novembra nema neradnih dana, a onda u sredu 11. obeležavamo Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Neradni dani ove godine

  • 15, 16. i 17. februar (nedelja-utorak) Dan državnosti
  • 20. mart (petak) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
  • 3, 4, 5. i 6. april (petak-ponedeljak) Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
  • 10, 11, 12. i 13. april (petak-ponedeljak) Vaskršnji praznici (pravoslavni)
  • 1. i 2. maj (petak-subota) Praznik rada
  • 27. maj (sreda) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
  • 20. septembar (nedelja) Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice)
  • 11. novembar (sreda) Dan primirja u Prvom svetskom ratu
  • 25. decembar (petak) Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
