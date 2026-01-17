Slušaj vest

Da li je buka u sopstvenom stanu tokom najintimnijih stvari kažnjiva zakonom, kao i u kojim situacijama komšije mogu da pozovu nadležne organe zbog preterane buke, za Kurir televiziju objasnio je advokat Nemanja Milošević.

- Buka u stanu može biti kažnjiva. Zakonom o javnom redu i miru je predviđeno da je buka kažnjiva ako je iznad određenih indikatora buke. Važno je poštovati kućni red kako bi svi stanari imali jednaka prava. Važno je obezbediti jednake uslove za sve i poštovati prava drugih ljudi, zabranjeno je skakanje, lupanje, udaranje ili postupci slični tome. Sve što je u tom domenu remećenja javnog ili kućnog reda, komšije imaju pravo da pozovu komunalnu ili običnu policiju - kaže Milošević.

On dodaje da je granica između prava na privatnost i obaveza prema drugima poštovanje prema drugima, a garancija zakonskih sloboda je granica koja se ne sme preći.

- Sve preko toga je zadiranje u prava drugih - kaže Milošević.

Šta podrazumeva kućni red u zgradama?

Kućni red regulisan je prema Zakonu o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda. Prema ovom zakonu, kućni red predstavlja spisak mera i pravila ponašanja kojih stanari zgrade moraju da se pridržavaju kako bi svi neometano mogli da žive ili rade u zgradi.

Tačna definicija, prema navednom zakonu, glasi: "Pod kućnim redom podrazumevaju se prava i obaveze stanara zgrade u cilju nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja stambenog i stambeno-poslovnog prostora u zgradi, zajedničkih delova zgrade, zemljišta za redovnu upotrebu i katastarske parcele na kojoj je zgrada, korišćenja, upotrebe i čuvanja od oštećenja zajedničkih instalacija, opreme i uređaja zgrade, i održavanja čistoće, reda i mira u zgradi".

Takođe, ovim zakonom se određuje i dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto ili garažni boks), kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u zgradi kako se stanarima ne bi remetio mir u korišćenju stanova i drugih delova zgrade. Zakon reguliše i kolike su kazne za kršenje kućnog reda.

Pravila kućnog reda važe tokom svih sedam dana u nedelji, s tim da se neznatno razlikuju po danima, odnosno postoji mala razlika između radnih dana u nedelji i vikenda kada je u pitanju period dana koji se naziva vreme odmora.

Kućni red radnim danima

Prema zakonu, tokom radnih dana od 16 do 18 i od 22 do 7 časova narednog dana stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi. To, u praksi znači, da u navedenom periodu treba izbegavati korišćenje bučnih kućnih aparata, poput usisivača, aspiratora ili sličnih aparata ukoliko oni proizvode mnogo buke. Takođe, skakanje, trčanje ili vika u stanu u tom periodu nisu dozvoljeni.

Pored samog pridržavanja pravila u samoj zgradi, u pomenutom periodu zabranjeno je koristiti i mašine za održavanje zelenih površina oko zgrade kao što su kosačica, motorna testera i slično.

Kućni red vikendom

Kada je u pitanju kućni red vikendom, pravila su ista, s tim da se razlikuje period koji se smatra vremenom odmora. Tokom vikenda, kada najveći broj ljudi ne radi i veliki broj stanara je u zgradi, vreme odmora je produženo. Umesto od 16.00 počinje u 14 i traje do 18 a uveče počinje u isto vreme kao radnim danima (od 22), ali traje sat vremena duže - od 8 narednog dana.

