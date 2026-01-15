Slušaj vest

U Madridu se održava dvodnevni Globalni forum o podršci roditeljima i starateljima,posvećen naporima da se obezbede uslovi da deca širom sveta rastu u zdravom, sigurnom i podsticajnom okruženju. Lajt motiv ovog samita sažet je u poruci da su snažna povezanost deteta i roditelja, kao i nenasilne metode odgajanja, temelj za dobrobit budućih generacija.

Srpsku delegaciju predvodi ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, koja je prvog dana učestvovala u panel diskusiji posvećenoj roditeljstvu kao osnovi razvoja deteta. Istakla je da je Srbija dala prioritet roditeljskom odsustvu s posla, kao i da je investirala u integrisanu podršku roditeljima, kombinujući savetovanje u zdravstvenom sistemu, u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te socijalnoj zaštiti, ali i razvijajući finansijske podsticaje i digitalne usluge.

- Srbija može biti ponosna na politike koje su naklonjene porodici. Osim finansijske podrške porodicama, država je omogućila godinu dana odsustva sa rada radi porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta za prvo i drugo dete, a dve godine za treće i svako naredno. Ovim smo pružili ključnu priliku za jačanje interakcije roditelja i deteta, što je osnova za kvalitetan razvoj deteta - rekla je Žarić Kovačević.

Osvrnuvši se na politički i strateški okvir podrške roditeljima u Srbiji, istakla je da sistemi za podršku roditeljstvu ne moraju da se grade od nule, te da je Srbija imala bogat pravni i politički okvir u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i porodičnoj politici. Podvukla je da je izazov bio povezati ove elemente, poboljšati kvalitet i obezbediti koherentnost među sektorima.

- Podrška roditeljstvu jeste strateška investicija svake zemlje u zdravlje, obrazovanje, porodicu, bezbednost, ali i ukupan razvoj i rast društva - poručila je Žarić Kovačević najavljujući izradu nove Strategije demografskog razvoja i Strategije za zaštitu dece od nasilja, kao i rad na novom Porodičnom zakonu.

Zemlje učesnice Globalnog foruma u Madridu podržale su zajedničku deklaraciju „Da svako dete bude bezbedno, voljeno i podržano“ u kojoj se konstatuje da se više od polovine dece širom sveta suočava sa nekom vrstom grubog roditeljstva i nebrige, što može da ostavi teže fizičke, mentalne i fizičke posledice na njihov život. Ovi rizici, složile su se zemlje, mogu da se spreče urgentnim ulaganjem u razvoj roditeljstva koje je zasnovano na činjenicama, ali i razvojem inicijativa koje teže da podrška roditeljstvu i staranju o deci postane „program od javnog značaja“.

Deklaracijom se promoviše saradnja kako bi se programi podrške roditeljstvu proširili zarad unapređenja zdravlja dece, ranog razvoja i okončanja nasilja i eksploatacije dece - kako bi svet postao bezbedno mesto za svako dete. Države su se založile i da se ovaj Forum održava svake pete godine, ali i da se donese rezolucija i održi samit Generalne skupštine UN o podršci roditeljima i starateljima, čime bi se učvrstila globalna posvećenost ovom važnom pitanju. Samitu u Madridu prisustvovala je i španska kraljica Leticija, a organizovan je pod pokroviteljstvom španske Vlade, Svetske zdravstvene organizacije i Fonda UN za decu, uz podršku Globalne inicijative za podršku roditeljima.