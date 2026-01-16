Slušaj vest

Drugo polugodište u školama u Srbiji počinje u ponedeljak, ali bi u pojedinim delovima zemlje nastava mogla da se odvija na daljinu zbog obilnih snežnih padavina i vanredne situacije. Najviše problema sneg je napravio u šest opština - Osečini, Malom Zvorniku, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici i na delu teritorije opštine Lučani.

Dok je drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Vojvodine već počelo ove nedelje, đaci u centralnoj Srbiji u klupe se vraćaju 19. januara. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da ministarstvo očekuje redovan početak nastave, ali da su škole spremne i za privremeni prelazak na nastavu na daljinu ukoliko to bezbednosni uslovi budu zahtevali.

On je za Kurir potvrdio da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta.

- Ministarstvo je formiralo radnu grupu koja koordinira sa direktorima škola, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama u kojima je još uvek na snazi vanredna situacija. Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije - rekao je ministar za Kurir.

Nada se da će drugo polugodište početi regularno, ali, ukoliko bude potrebe, biće spremni da se, dok traje vanredna situacija, organizuje onlajn nastava u tim lokalnim samoupravama.

Dejan Vuk Stanković kaže da su škole spremne za onlajn nastavu Foto: Kurir Televizija

- Tim koji smo formirali prati situaciju na terenu u vezi sa vremenskim prilikama na području čitave Srbije i spremni smo da reagujemo ukoliko bude potrebe. Uputili smo i dopis direktorima škola u kome ukazujemo da je neophodno posebnu pažnju usmeriti na mere za stvaranje uslova za bezbedan boravak i rad dece u školama u aktuelnim vremenskim prilikama.

Stanković napominje da, u slučaju prelaska na onlajn nastavu, svakako će u skladu sa situacijom biti odlučeno koji je model nastave najbolji kako bi se obezbedio kontinuitet nastavnog procesa.

- Sve što smo uradili na polju digitalizacije doprineće da takav vid nastave bude efikasan i u najboljem interesu učenika, ali nadam se da do takve situacije neće doći - istakao je ministar.

Iako osmaci završni ispit polažu tek sredinom juna, prosvetari ocenjuju da je sam početak drugog polugođa idealno vreme za početak pripreme i uvežbavanja gradiva.

Vreme za pripremnu nastavu

Marija Latinović, direktorka OŠ "Bora Stanković" kaže za Kurir da su neki đaci već počeli sa pripremama.

- U školi će biti organizovana pripremna nastava za učenike osmog razreda za polaganje završnog ispita. Deo učenika je sa pripremama već započeo, što smatramo dobrom praksom. Učenici su treći predmet na završnom ispitu birali još u decembru, što im je omogućilo da se blagovremeno opredele i usmere svoje pripreme - rekla je Latinović i dodala:

Marija Latinović o početku drugog polugođa Foto: Privatna Arhiva

- Početak drugog polugodišta je pravo vreme za intenzivnije pripreme jer učenici tada već imaju usvojen veći deo gradiva i mogu sistematski da utvrđuju znanja, uvežbavaju tipične zadatke i rade na otklanjanju eventualnih nedostataka. Ranije uključivanje u pripreme doprinosi većoj sigurnosti učenika, smanjenju stresa pred sam ispit i boljoj organizaciji vremena, što je veoma važno u završnoj godini osnovnog obrazovanja.

Zbirke u januaru

Iz Ministarstva prosvete rekli su nedavno za Kurir da će tokom ovog meseca biti objavljene zbirke zadataka.

Inače, od ponedeljka do 23. februara osmaci u školi mogu proveriti koji su predmet izabrali za polaganje trećeg testa u okviru završnog ispita. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet to mogu da urade 28. i 29. januara. Probni završni ispit ove godine biće održan 27. i 28. marta, a nakon toga će učenici moći još jednom, 1. i 2. aprila da se opredele za drugi predmet. Nakon toga, više neće biti dozvoljena promena. Završni ispit biće održan 15, 16. i 17. juna.

Polaganje male mature sredinom juna Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

