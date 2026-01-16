Slušaj vest

PRIJEPOLJE - Izgradnja zaštitnog zida na lokalitetu nekadašnje deponije Stanjevine predstavlja jedan od najznačajnijih ekoloških projekata za građane Prijepolja u poslednjim decenijama, jer će trajno sprečiti da otpad, tokom visokog vodostaja, dospe u reku Lim i ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ovaj projekat juče su obišli ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov i predsednik opštine Prijepolje Drago Popladić, zajedno sa saradnicima.

Kako je istakla ministarka Pavkov, izgradnja zida znači dodatni nivo sigurnosti za grad i okolna naselja:

„Zaštitni zid na Stanjevinama nije samo građevinski objekat – to je barijera koja štiti reku Lim, prirodu i zdravlje građana Prijepolja. Radovi teku planiranom dinamikom i očekujemo da budu završeni do jeseni“, rekla je Pavkov za agenciju RINA.

Predsednik opštine Drago Popladić naglasio je da ovaj projekat zatvara jedno od najvećih ekoloških poglavlja u istoriji grada:

„Ovo je istorijski iskorak za Prijepolje. Decenijama smo nosili teret problema Stanjevina, a sada konačno dobijamo trajno i bezbedno rešenje. Građani će moći da budu mirni, čak i u periodima visokih voda“, izjavio je Popladić.

Tokom posete posebno je istaknuto da je u ovoj godini dodeljen 41 ugovor za zamenu individualnih ložišta domaćinstvima u Prijepolju, čime se direktno utiče na smanjenje zagađenja vazduha i poboljšanje kvaliteta života građana.

Razgovarano je i o nastavku saradnje između opštine i Ministarstva, novim konkursima za opremu za upravljanje otpadom, uklanjanju divljih deponija, kao i o daljim ulaganjima u unapređenje komunalne i ekološke infrastrukture.

Ministarka Pavkov obišla je i domaćinstva pogođena elementarnim nepogodama i poručila da država ostaje snažan oslonac lokalnim zajednicama koje ulažu u očuvanje životne sredine i zdraviju budućnost svojih građana.