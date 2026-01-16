Dan Komande za obuku u kasarni "Topčider" u Beogradu: U znak sećanja na dan kada je 1883. godine donet Zakon o ustrojstvu vojske
Vojna svečanost povodom Dana Komande za obuku, koji se obeležava 15. januara u znak sećanja na dan kada je 1883. godine donet Zakon o ustrojstvu vojske, održana je juče u kasarni „Topčider“ u Beogradu.
Svečanom skupu su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi kolegijuma ministra odbrane i proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici republičkih organa, organa lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća i brojni gosti.
Komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković je u svom obraćanju istakao da Komanda za obuku osposobljava sve kategorije kadra i da je most koji spaja dva vida Vojske Srbije.
— Naše sposobnosti proverene su kroz mnogobrojne aktivnosti u protekloj godini, od individualne obuke različite vrste kadra i usavršavanja u primeni novouvedene i primljene opreme i naoružanja, proizvođenja novih podoficira, realizacije 75 nacionalnih vežbi i blizu 800 gađanja iz ličnog i kolektivnog naoružanja, kao i učešća u multinacionalnim operacijama u Libanu i na zadacima u okviru treće misije Vojske Srbije. Koristim priliku da zahvalim Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije na pomoći u radu, a organima vlasti, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama, javnim i privatnim preduzećima i brojnim udruženjima — na izuzetnoj saradnji — rekao je general Zlatković.
Obeležavanje Dana Komande za obuku upotpunio je nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.
Komanda za obuku je operativni sastav Vojske Srbije namenjen za individualnu obuku svih kategorija kadra i za razvoj Teritorijalnih snaga. Komanda sastava je smeštena u Beogradu, a centri za obuku i teritorijalne brigade nalaze se u garnizonima i garnizonskim mestima od Sombora do Leskovca.
