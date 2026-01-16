Slušaj vest

Vojna svečanost povodom Dana Komande za obuku, koji se obeležava 15. januara u znak sećanja na dan kada je 1883. godine donet Zakon o ustrojstvu vojske, održana je juče u kasarni „Topčider“ u Beogradu.

Svečanom skupu su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi kolegijuma ministra odbrane i proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici republičkih organa, organa lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća i brojni gosti.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković je u svom obraćanju istakao da Komanda za obuku osposobljava sve kategorije kadra i da je most koji spaja dva vida Vojske Srbije.

— Naše sposobnosti proverene su kroz mnogobrojne aktivnosti u protekloj godini, od individualne obuke različite vrste kadra i usavršavanja u primeni novouvedene i primljene opreme i naoružanja, proizvođenja novih podoficira, realizacije 75 nacionalnih vežbi i blizu 800 gađanja iz ličnog i kolektivnog naoružanja, kao i učešća u multinacionalnim operacijama u Libanu i na zadacima u okviru treće misije Vojske Srbije. Koristim priliku da zahvalim Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije na pomoći u radu, a organima vlasti, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama, javnim i privatnim preduzećima i brojnim udruženjima — na izuzetnoj saradnji — rekao je general Zlatković.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Obeležavanje Dana Komande za obuku upotpunio je nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

Komanda za obuku je operativni sastav Vojske Srbije namenjen za individualnu obuku svih kategorija kadra i za razvoj Teritorijalnih snaga. Komanda sastava je smeštena u Beogradu, a centri za obuku i teritorijalne brigade nalaze se u garnizonima i garnizonskim mestima od Sombora do Leskovca.