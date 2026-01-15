Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju do 5 sati: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
Kamioni na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom samo na izlaz iz zemlje čekaju punih pet sati, a kod prelaza Kelebija sa istom državom tri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Prema podacima Uprave granične policije u 17.15 časova, teretnjaci na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz čekaju četiri sata, kod Šida 180 minuta, dok se na prelazu Gradina ka Bugarskoj zadržavaju puna dva sata.
Na ostalim graničnim terminalima, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva, nema dužih zadržavanja.
Zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom je na snazi na 22 putna pravca, a ozbiljnije količine snega ima samo na pravcu Ivanjica-Javor.
Na ostalim putnim pravcima pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara.
Tokom noći opasnost od poledice je i dalje prisutna, pre svega u planinskim predelima, a moguća je i pojava magle na pojedinim deonicama.
Kurir.rs/Beta