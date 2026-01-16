Slušaj vest

Lekari Vojnomedicinske akademije (VMA) kažu da imaju ogroman broj intervencije ovih dana i noći, a osim brojnih intervencija zbog povreda prilikom pada na ledu, u noći između srede i četvrtka beleže i ogroman broj pacijenata sa moždanim udarom. Lekari upozoravaju i da je ovih dana broj infarkta srca 40 odsto veći od uobičajenog broja. Evo zašto baš u januaru imamo najviše slučajeva moždanih i srčanih udara.

Prema rečima doktora doktora Ranka Raičevića, neurologa i načelnika Klinike za neurologiju VMA, tokom noći ogroman broj pacijenata javljao se zbog ortopedskih pregleda i povreda. Međutim, kako kaže, jedna stvar bila je posebno neobična, a to je očigledan porast broja pacijenata koji su doživeli moždani udar.

- Bio je jedan veliki broj moždanih udara - rekao je načelnik klinike za neurologiju na VMA.

Umire se u roku od 3 dana

žena se presavila napred i drži se za glavu usled jakih bolova/model mozga
Lekari uočili veći broj pacijenata s moždanim udarom Foto: Shutterstock

Ono što je nakon ovog stanja opasno je stopa smrtnosti. Samo u prvih mesec dana smrtnost kod osoba s moždanim udarom uzrokovan hemoragijom je visok, te veliki broj bolesnika umire u prva 3 dana. Mortalitet u prvih mesec dana kod osoba sa ishemijskim moždanim udarom je 15 odsto.

Istraživanje govore da će nakon moždanog udara približno jedna od četiri osobe imati još jedan udar u roku od 5 godina. Drugi moždani udar će se najverovatnije dogoditi u prvih 30 dana. Zbog toga, kada neko ima moždani udar, lekari uvek proveravaju da li osoba ima neko zdravstveno stanje koje povećava rizik od njega.

Zašto su moždani udari česti zimi

Hladno vreme i Celzijus u "minusu" ne prijaju ni zdravim osobama, a kod hroničnih bolesnika mogu da dovedu do pogoršanja zdravstvenog stanja. Osim toga, kraj decembra i januar su meseci kada je sezona slava, a slave se Nova godina, Božić, i drugi praznici gde je obilje hrane i pića neizostavno. Kada se na to dodaju slaba fizička aktivnost, stres i niske temperature, neretko u debelom minusu, situacija može biti fatalna.

doktor u belom mantiu sa stetoskopom drži desnom rukom snimak mozga
Hladno vreme dovodi do pogoršanja zdravstvenog stanja kod hroničnih bolesnika Foto: Shutterstock

Velika finska studija FINMONICA pokazala je da je stopa ishemijskih i intracerebralnih krvarenja veća zimi nego tokom leta. U studiji se ukazuje da niske temperature utiču na faktore rizika poput krvnog pritiska, koagulacije krvi i hemokoncentracije, što može povećati rizik od moždanog udara tokom hladnih meseci.

Zašto je zima rizičnija:

  • niske temperature - dolazi do sužavanja krvnih sudova, što povisuje krvni pritisak
  • gušća krv zimi (manji unos tečnosti, hladnoća)
  • manje kretanja i više vremena u zatvorenom
  • respiratorne infekcije (grip, virusne upale) mogu pokrenuti zapaljenske procese i povećati rizik
  • zimski stres (hladnoća, fizički napor pri čišćenju snega)

Ko je posebno ugrožen:

  • osobe sa hipertenzijom
  • srčani bolesnici
  • dijabetičari
  • pušači
  • stariji od 55 godina

Kako smanjiti rizik zimi:

  • redovno meriti i kontrolisati krvni pritisak
  • ne preskakati terapiju
  • toplo se oblačiti (posebno glava i vrat)
  • unositi dovoljno tečnosti
  • umerena fizička aktivnost

Povećan i broj infarkta za 40 odsto

Osim toga, niske temperature utiču i na srčane udare, a prema rečima doktora Predraga Mitrovića kardiolozi Urgentnog centra poslednjih dana imaju oko 40 odsto više pacijenata sa akutnim infarktom miokarda.

Kurir.rs/ Blic

Ne propustiteSaveti stručnjakaOvako počinje srčana slabost: Kardiolog otkriva tri crvene lampice koje ne smete da ignorišete
dr Aleksandar Cicović/žena koja se drži za grudi u predelu srca, koncept srčani udar
DruštvoAlarm u Urgentnom! Infarkti skočili 40% - nitroglicerin više ne pomaže, lekari ne stižu da popiju ni vodu
Dr Predrag Mitrović i pacijent u Urgentnom centru
ZdravljeMalo poznat CKM sindrom pogađa skoro svakog: Šta povezuje srce, bubrege i metabolizam?
model srca i bubrega povezan strelicama u oba smera
BolestiOsećate bol u levoj ruci? Evo kako da prepoznate simptome koji zahtevaju hitnu pomoć
muškarac u plavoj majci sa kratkim rukavima na pregledu kod lekara koji mu drži podignutu levu ruku i pregleda mišiće vrata