Upotreba mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama u Srbiji mogla bi uskoro da bude značajno ograničena, izjavio je juče ministar prosvete Dejan Vuk Stanković za TV Pink.

Kako je naveo, u toku je debata o tome da li će zabrana biti potpuna ili delimična.

Stanković je rekao da će se ići u pravcu da se ograniči upotreba mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama, a da će od argumentovane diskusije i razmene stavova zavisiti da li će mobilni telefoni bito potpuno ili delimično zabranjeni u školama.

On je dodao da se danas ide ka tome da se uvode komunikacioni, interaktivni model i da u nastavi aktivnu ulogu imaju veštačka inteligencija, digitalne tehnologije i inovativni metodi sa ciljem da podstaknu učenike da samostalno razmišljaju.

Podsetimo, zaštitnik građana Zoran Pašalić najavio je da će početkom januara zvanično podneti Predlog Zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

