U našem narodu postoji verovanje da će onaj ko izvuče novčić iz česnice imati novca i sreće tokom godine, ipak mnogi postavljaju pitanje - šta uraditi sa novčićem? Međutim, to verovanje koje se ustalilo u narodu dobilo je značenje koje crkva nikada nije propisala.

Mnogi novčić iz česnice čuvaju kao amajliju, ali da li je to uopšte u skladu sa verom? Teolog Aleksandar Đurđević dao je odgovor na to pitanje.

- Pronađeš novčić u česnici, "imaš sreće tokom cele godine" i onda ne znaš šta da uradiš sa njim, pa ga staviš na slavsku ikonu. Ovaj novčić niti je osvećen, niti treba da predstavlja amajliju. Ono je samo deo narodnog predanja i simbol sreće, blagostanja, prosperiteta i finansijske sreće - naveo je Đurđević u svom obraćanju na Tiktoku.

Dodao je da novčić nema veze sa crkvom.

- Crkva ne propisuje šta treba da se uradi sa novčićem iz česnice. Samo nemojmo biti sujeverni i misliti da će nam se nešto loše desiti ili da nećemo imati sreće ukoliko ne sačuvamo ovaj novčić. Sreća ne zavisi od novčića, nego od toga koliko mi radimo na njoj uz Božiju pomoć - rekao je.

Teolog ističe da novčić ne daje blagoslov, već Bog.

- Imate nekoliko opcija šta možete da uradite sa njim. Operite ga i vratite ga u opticaj, dajte ga u milostinju, možeš ga čak staviti i u crkvu kao prilog - navodi Đurđević.