Juče je osvanuo crni četvrtak što se tiče saobraćajnih nesreća na putevima Srbije. Samo u jutarnjim i ranim prepodnevnim satima dogodilo se šest njih, nažalost, dve i sa smrtnim ishodom. Slike zavejane zemlje zamenile su raskvašene ulice i opasna poledica u noćnim i jutarnjim satima kada je temperatura u minusu.

Najopasnije vreme za vožnju po ovakvom vremenukakvo je ovih dana je ujutru između 6 i 9 časova, baš u vreme kada je špic, kao i po podne od 16.30 pa do 21 sat.

I ovog jutra imali smo jeziv lančani sudar na auto-putu "Miloš Veliki", gde se više automobila zakucalo u šleper, scene su jezive, više automobila je smrskano.

Imali smo sneg i poledicu, onda se sve to otopilo, vozači se opustili i to je kobna greška - sve to što se otopilo, na mrazu se ponovo zaledilo!

Slike užasa na putevima i saobraćajne nesreće u Vreocima, Smederevu, na Mostu na Adi, Pupinovom mostu, kod Bubanj potoka i Vrčina uznemirile su javnost.

Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), kaže da vremenske prilike imaju veliki uticaj na saobraćajne nezgode.

- Od početka godine pa zaključno sa jučerašnjim danom, znači za prvih 14 dana na putevima Republike Srbije stradalo je 5 lica, što je za 16 lica manje nego u istom periodu prošle godine. U prošloj godini smo imali 21 smrtno stradalo lice do 14. januara. Ovi podaci pokazuju određeni pomak, kako rada Agencije za bezbednost saobraćaja sa preventivnim aktivnostima, tako i represivno delovanje Ministarstva unutrašnjih poslova i najave novih radara. Ali vremenske prilike imaju izuzetno veliki uticaj na ponašanje učesnika u saobraćaju, odnosno na stil vožnje - kaže Koković na početku razgovora.

"Nema opuštanja u vožnji"

Pošto nas, prema najavama meteorologa, očekuje još nekoliko ledenih nedelja, ne treba se opuštati.

- Nije dobro da se opuštamo jer led je nešto najopasnije što može da se nađe na kolovozu. Pri velikim brzinama, ako dođe do proklizavanja, tu veoma mali broj vozača može da se snađe i da nešto preduzme.

Napominje da je ovaj period godine, kada brzo pada mrak, period kada najviše stradaju pre svega pešaci.

- Ako uzmemo u obzir da u ovom periodu počne da pada znatno i temperatura, to je nešto što nam dodatno otežava celu situaciju i utiče na bezbednost saobraćaja - kaže Koković.

Snega je sve manje i moguće da je došlo do opuštanja vozača, ali dolazi i do neadekvatnih procena u vožnji kada zbog poledice nije moguće zakočiti na vreme.

- Količina snega prethodnih dana je bila tolika da su stvarno bili otežani uslovi kretanja vozila i sa prvim otopljavanjem većina vozača jedva je to dočekala, naročito oni uporni vozači koji su jako nebezbedni, ne procenjuju i ne shvataju rizik koji saobraćaj nosi i jednostavno ne pridržavaju se osnovnih pravila bezbednog saobraćaja pa imamo, nažalost, situacije kao danas, odnosno povećan broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama - ističe Koković.

"Držite bezbedno odstojanje"

Napominje da zimski uslovi na putevima zahtevaju više strpljenja i opreza i odgovornosti, prilagođavanje brzine i povećanje odstojanja.

Takođe, pred nama je vikend, mnogi će ići na putovanja ili se vraćati, temperature će biti u minusu, tako da je potreban dodatan oprez u vožnji.

- Pre svega očekujemo povratak ljudi svojim domovima zbog početka školske godine. Očekuju se niske temperature, tako da apelujemo na vozače da brzinu prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta. Ključno je držanje bezbednog odstojanja od vozila ispred nas jer se nikad ne zna iz kog razloga ono može da uspori ili da se zaustavi - rekao je Mirko Koković.

"Crni led je veoma opasan"

Meteorolog Ivan Ristić na pitanje u kakvoj su sprezi trenutne vremenske prilike sa stanjem na putevima odgovara da treba biti izuzetno oprezan, da temperatura jeste u plusu, ali je pri tlu mnogo hladnije.

- Snega još uvek ima po ulicama, sporo se topi, što ukazuje na to da temperatura i nije toliko visoka da bi se on tako lako otopio, tako da se u toku noći pri tlu pojavljuje mraz. Naročito u Vojvodini i u jednom delu Srbije ima mraza, što dovodi do zaleđivanja, odnosno crnog leda koji je veoma opasan. Treba voditi računa. Tamo gde je vlažan kolovoz može doći do zaleđivanja i proklizavanja vozila. Kad pored puta vidite sneg i vlažan kolovoz, to već ukazuje da na tom mestu može da bude i leda na putu - kaže meteorolog.

Ističe da su za vožnju najkritičniji noćni i jutarnji sati.

- Noćni i jutarnji sati u centralnoj Srbiji, takođe u Vojvodini ima još uvek delova gde je temperatura ispod nule. Beograd je neka granica gde je malo otoplilo, a kad idemo prema severu, sve je hladnije i treba više voditi računa - napominje Ristić.

"So na putu deluje samo do -5 stepeni"

Na pitanje kakvo nas vreme očekuje za vikend, kaže "zahlađenje, ponovo mraz, temperatura pada ispod nule i treba voditi računa".

- Sve što je vlažno, to će se zalediti. So koja se baca po putevima i ulicama deluje do -5 stepeni. Ako mraz bude jači od te temperature, onda će se i to zalediti, tu ni so ne pomaže. Dakle, za vikend dolazi hladan vazduh sa istoka Evrope. Sve se menja, opet će se sve zalediti, tako da preporučujem oprez vozačima. Biće vedro, neće biti padavina, ali jaka košava i mraz mogu dovesti do brzog zaleđivanja puteva jer košava znatno ubrzava taj proces, odnosno da se površine zalede - rekao je Ristić.

NAJKRITIČNIJE VREME UJUTRU: Od oko 4.30 do 9.00 sati

Zašto baš tada

Tokom noći temperatura pada ispod 0°C

Otopljeni sneg i voda se ponovo lede

So i rizla još nisu delovali ili su isprani

Sunce još nije zagrejalo asfalt

Posebno opasno:

Mostovi i nadvožnjaci (lede se prvi)

Senovite deonice

Sporedne ulice, parking-prostori

Prilazi raskrsnicama i kružnim tokovima Najopasniji sat: između 6.00 i 8.00, baš u vreme jutarnjeg špica

NAJKRITIČNIJE VREME UVEČE: Od 16.30/17.00 do 21.00 (nekad i kasnije)

Posle dana sa temperaturama iznad nule:

sneg se otopio

voda ostaje na kolovozu

Sa zalaskom sunca temperatura naglo pada

Vlažan asfalt se u roku od 30 do 60 minuta zaledi

Posebno rizično:

Odmah posle zalaska sunca

Deonice koje su bile mokre tokom dana

Putni pravci van gradova (brže se hlade) Najopasniji period: prvi sat do dva nakon zalaska sunca.

DODATNI OPASNI TRENUCI (često zanemareni)

Kada je temperatura između 1 i -2°C (tada se poledica najčešće ne vidi)

Posle slabe kiše ili magle na hladnom asfaltu

Kada deluje suvo, ali je asfalt zapravo zaleđen KRATKO PRAVILO ZA VOZAČE

Ako zimi vidite da:

ima otopljenog snega

temperatura je oko nule

jutro ili veče su u pitanju

Računajte da je kolovoz klizav, čak i ako izgleda da nije! RHMZ: Sutra slabe padavine na severu Srbije

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra na severu i istoku Srbije očekuju se slabe padavine. Od subote suvo i stabilno, ali ponovo hladno vreme.

U petak, 16. januara, ujutro ponegde slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku dana malo hladnije u odnosu na četvrtak, na severu i istoku Srbije oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u istočnoj Srbiji hladno sa slabim snegom. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar olujne jačine

Za vikend i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo jutarnji mraz, koji će od nedelje biti umerenog, lokalno i jakog intenziteta. I u toku dana biće hladno sa maksimalnim temperaturama u subotu od 0 do 5 stepeni, a od nedelje uglavnom od -3 do 3 stepena.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, što će pojačati subjektivni osećaj hladnoće.

Posle 12 stepeni u plusu, sledi ledena košava, evo kada zima zadaje novi udarac.