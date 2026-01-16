Slušaj vest

Ponekad je dovoljan jedan mali gest da nas podseti da ljudskost još uvek postoji. Jedna mala pečenjara iz Raške pokazala je da se veličina meri već srcem.

Njihov gest oduševio je brojne korisnike društvenih mreža. Naime, pečenjara "Milen" rešila je da tokom 2026. godine supružnicima koji dobiju prinovu pokloni pečeno prase.

- Jedan lep gest jedne male pečenjare. Naiđeš na jedan ovakav gest i shvatiš da nije veličina lokala ono što ga čini velikim, nego srce čoveka koji ga vodi. Svaka čast, veliki čoveče. Neka se dobrota vraća na vrata, baš kao što je i izašla, iskreno - navodi se u opisu fotografije koja se masovno deli na društvenim mrežama.

Upravo ovaj post mnogima je ulepšao dan.

- Bravo! Ne mora ni celo prase, lepo je da želi da daruje! Iznenađena sam prijatno koliko opet ljudi žele jedni drugima da pomognu i da se nađu! - navodi se u komentarima.

Korisnici su naveli da je Raška opština sa dobrim ljudima.

- Ne gubim nadu u ljude dok postoje ovakvi. Živi bili - napisao je jedan korisnik.