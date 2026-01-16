Slušaj vest

Udruženje izbeglih, ugroženih i prognanih lica Srbije uputilo je zvaničnu inicijativu nadležnim državnim institucijama za proglašenje varoši Donja Šatornja vazdušnom banjom.

Inicijativa je, kako navode u saopštenju, upućena Vladi Srbije, Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu turizma i omladine, u skladu sa važećim zakonima i strateškim interesima Srbije u oblasti zdravlja, turizma i ravnomernog regionalnog razvoja.

U inicijativi je posebno istaknuto da se Donja Šatornja nalazi na obroncima planine Rudnik, koja je nedavno proglašena predelom izuzetnih odlika - predelom lepog izgleda, čime je potvrđen njen izuzetan prirodni i ekološki značaj.

Planina Rudnik Foto: Youtube Printscreen

- Područje karakterišu čist vazduh, povoljni klimatski uslovi i očuvana prirodna sredina, što predstavlja osnov za razvoj vazdušne banje - navedeno je u saopštenju.

Takođe je ukazano na istorijsku činjenicu da je Donja Šatornja u prošlosti bila ogledni centar svetskog značaja, jedan od svega tri takva centra u svetu u to vreme, što dodatno potvrđuje njen naučni i razvojni potencijal.

U neposrednoj okolini varoši nalazi se i pet manastira starijih od 600 godina, što Donjoj Šatornji daje poseban kulturno-duhovni značaj i otvara mogućnosti za razvoj zdravstvenog, kulturnog i verskog turizma.

Udruženje smatra da bi proglašenje Donje Šatornje vazdušnom banjom imalo višestruki značaj za Republiku Srbiju - od unapređenja preventivne zdravstvene zaštite, razvoja domaćeg turizma, očuvanja prirode i kulturnog nasleđa, do ekonomskog osnaživanja lokalne zajednice i stvaranja uslova za povratak i zapošljavanje stanovništva.