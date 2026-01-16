Slušaj vest

Tokom protekle godine Fondacija Mozzart je tiho, ali istrajno ispisivala još jedno zeleno poglavlje spajajući kulturu, sport i brigu o prirodi. Sprovedene ekološke akcije rađale su se iz želje da se sačuva tišina šuma, čistoća reka i duh grada, ali i da se podsetimo da svaka promena počinje od čoveka. Fondacija Mozzart pisala je zelenu priču u kojoj se ekologija ne svodi na obavezu, već postaje zajednička emocija — osećaj pripadnosti, solidarnosti i vere da budućnost može biti zelenija i svetlija.

U toj priči posebno mesto zauzima Beogradsko dramsko pozorište, gde su na krovu najstarijeg gradskog teatra koji već gotovo osam decenija okuplja bardove na „daskama koje život znače“, nikli„paneli koji svetlost znače“. Donacijom solarne elektrane, Fondacija Mozzart omogućila je da ova ustanova kulture sa blistavom istorijom dobije i jednako blistavu, „zelenu“ budućnost – onu koja sija i kada se reflektori ugase, potvrđujući da umetnost i ekologija mogu da dele istu scenu.

„Na naše veliko zadovoljstvo nastavljamo jako uspešnu saradnju sa Fondacijom Mozzart. Do sada smo bili usmereni na razvoj našeg umetničkog repertoara, a sada smo zajedničkim snagama fokusirani na infrastrukturne radove. Solarna elektrana, koja je postavljena na krovu našeg pozorišta, omogućiće nam da ostvarimo značajnu uštedu potrošnje električne energije, a ta sredstva ćemo usmeravati na naše produkcije“, istakao je Jug Radivojević, direktor Beogradskog dramskog pozorišta.

Foto: Stefan Simonović

Posebno zeleno poglavlje ispisano je i na talasima Drine, jer kada se plovi srcem, stiže se daleko — od Perućca sve do Rogačice. A kada je u srcu ljubav prema prirodi i ekologiji, Drina ostaje čista i posle najveće manifestacije na vodi. Poruke poput „Čuvajmo Drinu“ i „Da Drina ostane čista“ eko-patrola Fondacije Mozzart pronela je tokom 25 kilometara dugog spusta na ovogodišnjoj Drinskoj regati, vodeći računa da nijedna flašica ni limenka ne zalutaju u reku. Plovidba kroz prelepu prirodu i tradiciju dužu od tri decenije okupila je oko 15.000 učesnika na više od 1.500 plovila, a eko-patrola im je delila posebne vrećice za odlaganje otpada i poruke o značaju očuvanja prirode.

Snažan vetar u leđa Fondacija Mozzart dala je i tokom regate Belgrade Cruiser Cup, kada su puna jedra simbolično povela ka čistijoj obali Save. Dugogodišnja saradnja sa Jedriličarskim klubom Ada krunisana je sportsko-edukativnim vikendom koji je spojio akciju i znanje: eko-akcija ispod mosta na Adi, predavanja o podvodnoj arheologiji, samogradnji drvenih jedrilica i ekologiji, održana u prostoru fondacije na Dorćolu, kao i uzbudljiva regata, pokazali su da briga o prirodi može biti i inspirativna i zajednička avantura.

Foto: TouchNtouch produkcija

U zelenoj priči posebno mesto zauzima specijalni rezervat prirode Obedska bara, gde se više desetina zaposlenih kompanije Mozzart početkom oktobra okupilo sa istim ciljem — da svojim rukama doprinesu očuvanju jednog od najstarijih zaštićenih područja u Evropi. Volonterska akcija bila je više od uređenja prostora: bila je susret ljudi i prirode. Kao trajna podrška čuvarima ovog dragocenog ekosistema, rendžerima SRP Obedska bara uručena je donacija električnih bicikala, koji će im olakšati svakodnevni rad i omogućiti da prirodu čuvaju tiho, u njenom ritmu.

Foto: Promo