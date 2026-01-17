Slušaj vest

Kurir je među aktuelnim oglasima pronašao ponude za sezonski posao koje nude dobre zarade pa čak i bonuse.

Restoran na ostrvu Krk traži konobara za period od 1. aprila do 11. januara, uz mesečnu platu koja se kreće od 1.360 do čak 1.920 evra. Radnicima su obezbeđeni smeštaj, dva obroka dnevno, radna uniforma, kao i radna i boravišna dozvola. Na kraju sezone predviđen je i dodatni bonus. Uslov je minimum jedna sezona iskustva i završena ugostiteljska škola.

Roštilj majstor 2.000 evra

Velika potražnja vlada i za roštilj majstorima, kao i njihovim pomoćnicima, kojima se nudi mesečna zarada od 2.000 evra. Uz platu su obezbeđeni smeštaj za dve osobe u jednoj smeštajnoj jedinici, hrana, kao i kompletna radna i boravišna dokumentacija. U oglasima je jasno naglašeno da je neophodno najmanje godinu dana iskustva na istoj poziciji.

Na Istri zarada do 2.500 evra

Međutim, na području Istre konobari i roštilj majstori mogu da zarade od 2.000 do 2.500 evra mesečno. Poslodavci obezbeđuju dozvole za rad i boravak, smeštaj i ishranu, što ove pozicije čini posebno atraktivnim za sezonce iz Srbije.

Sobarica može da zaradi i do 3.500 evra

Ugostiteljski objekti širom Hrvatske uveliko zapošljavaju i sobarice, kuvarice, konobarice i pomoćno osoblje. Zarade se kreću od 1.000 do 3.500 evra, u zavisnosti od pozicije i poslodavca. Nude se fleksibilni ugovori - mesečni angažmani, nepuno radno vreme, kao i rad u prvoj ili drugoj smeni. Prijava je obavezna, dok su smeštaj, hrana i prevoz od hotela do radnog mesta besplatni.

Solidna zarada za lake poslove

Među oglasima se mogu naći i pozicije za sezonske radnike na pripremi i serviranju hladnih predjela i deserata, gde zarada dostiže od 1.500 do 2.000 evra mesečno. Recepcionerke tokom letnje sezone mogu da računaju na plate od 1.300 do 1.500 evra.