Slušaj vest

Detinjstvo u selu ima sasvim drugačiji ritam od onog u gradu. Umesto buke i ekrana - tišina, životinje i svakodnevni rad, kroz koji trinaestogodišnji dečak iz sela nadomak Pala, uči šta znači odrastanje.

Dok mnogi njenovi vršnjaci dane provode uz telefone, on ih provodi radeći na selu, ali zahvalan i ponosan.

Ovaj vredni dečak pokazuje da detinjstvo na selu može biti naporno, ali i prelepo.

Detinjstvo ovde ima drugačiji ritam - mir, životinje i male radosti. Imam 13 godina i ne živim kao ostala deca. Moji dani prolaze ovde uz životinje, tišinu i rad, dok učim da odrastam - poručio je on na svom Tiktoku.

Detinjstvo farma
Detinjstvo na selu Foto: TikTok

Na svom nalogu objavljuje snimke koji pokazuju njegov rad na seoskom domaćinstvu. 

- Život na selu nikada nije dosadan. Presrećan sam. Prljave ruke, ali čist obraz - poručio je on.

Dobio je mnoštvo pozitivnih komentara na kojima je zahvalan.

Život se i sastoji od malih radosti. Mnogi od nas smo ponikli na selu i takvo detinjstvo, uz poštovanje i proživljavanje iskonskih vrednosti nam je najepši deo života - navodi se u jednom od komentara.

Ne propustiteSrbijaČUDO PRIRODE U JANUARU! Na kalendaru još uvek zima, a u ovom selu PROCVETALI vesnici proleća: Iznenadile i meštane! (FOTO)
kuća na selu kuća selo
Moj biznisLepa Mirjana se vratila iz Francuske u očevo selo: Posao mi cveta, u mom povrću nema hemije
Mirjana Todorović
DruštvoNadežda prodaje kuću u Sremu za samo 4.000€! Kuća uknjižena, ima 62 kvadrata! Šansa za novi život po bagatelnoj ceni!
Prodaje se kuća u selu Ilinci
DruštvoON BARMEN, ONA PILOT! Sremica i gorštak zavoleli se usred Beograda kad je njemu došlo da bi nazad u svoje selo! Lomio se šta bi a ona njemu ovako rekla! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-22 133717.jpg

Učiteljica iz Beograda se preselila na selo: Evo koja je suštinska razlika ova dva tipa života Izvor: Kurir televizija