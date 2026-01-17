Slušaj vest

Detinjstvo u selu ima sasvim drugačiji ritam od onog u gradu. Umesto buke i ekrana - tišina, životinje i svakodnevni rad, kroz koji trinaestogodišnji dečak iz sela nadomak Pala, uči šta znači odrastanje.

Dok mnogi njenovi vršnjaci dane provode uz telefone, on ih provodi radeći na selu, ali zahvalan i ponosan.

Ovaj vredni dečak pokazuje da detinjstvo na selu može biti naporno, ali i prelepo.

- Detinjstvo ovde ima drugačiji ritam - mir, životinje i male radosti. Imam 13 godina i ne živim kao ostala deca. Moji dani prolaze ovde uz životinje, tišinu i rad, dok učim da odrastam - poručio je on na svom Tiktoku.

Detinjstvo na selu Foto: TikTok

Na svom nalogu objavljuje snimke koji pokazuju njegov rad na seoskom domaćinstvu.

- Život na selu nikada nije dosadan. Presrećan sam. Prljave ruke, ali čist obraz - poručio je on.

Dobio je mnoštvo pozitivnih komentara na kojima je zahvalan.

- Život se i sastoji od malih radosti. Mnogi od nas smo ponikli na selu i takvo detinjstvo, uz poštovanje i proživljavanje iskonskih vrednosti nam je najepši deo života - navodi se u jednom od komentara.