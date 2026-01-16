Slušaj vest

Nije tajna da su Srbi oduvek bili dobri domaćini, posebno kada je reč o pripremi slava i proslava, te nema stranca koji se rado ne vraća za trpezu u naše domove. Najbolji dokaz toga stiže iz Amerike, gde su pripadnici lokalne policije jednog grada imali prilike da uživaju u slavskim đakonijama.

U gradu Frenklin, u saveznoj državi Viskonsin, policijska uprava Franklin Police Department objavila je fotografiju kojom se zahvaljuje srpskoj zajednici. Kako navode, građani srpskog porekla doneli su im hranu povodom krsne slave i tako još jednom potvr dili reputaciju besprekornih domaćina.

- Neki od naših srpskih prijatelja iz zajednice počastili su policijsku upravu ukusnim đakonijama u sklopu proslave njihove slave prošle nedelje. Policijska uprava Frenklin ima veliku sreću što služi tako sjajnom građanstvu - naveli su u objavi na Instagramu.

Kako se vidi na slici, na trpezi su se našli prepoznatljivi sitni kolači, vanilice, bajadere, rolati, oblande, kiflice sa sirom, proja, kulen, čajna, suvi vrat, odnosno, tradicionalno meze. Upravo zato i ne čudi što su se policajci iz Amerike oduševili.

Srpski običaj koji osvaja svet

Gest je izazvao veliki broj pozitivnih reakcija, što je još jedan dokaz kako srpska tradicija i gostoprimstvo prelaze granice naše zemlje.