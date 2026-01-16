Slušaj vest

Nije tajna da su Srbi oduvek bili dobri domaćini, posebno kada je reč o pripremi slava i proslava, te nema stranca koji se rado ne vraća za trpezu u naše domove. Najbolji dokaz toga stiže iz Amerike, gde su pripadnici lokalne policije jednog grada imali prilike da uživaju u slavskim đakonijama.

U gradu Frenklin, u saveznoj državi Viskonsin, policijska uprava Franklin Police Department objavila je fotografiju kojom se zahvaljuje srpskoj zajednici. Kako navode, građani srpskog porekla doneli su im hranu povodom krsne slave i tako još jednom potvr dili reputaciju besprekornih domaćina.

- Neki od naših srpskih prijatelja iz zajednice počastili su policijsku upravu ukusnim đakonijama u sklopu proslave njihove slave prošle nedelje. Policijska uprava Frenklin ima veliku sreću što služi tako sjajnom građanstvu - naveli su u objavi na Instagramu.

Kako se vidi na slici, na trpezi su se našli prepoznatljivi sitni kolači, vanilice, bajadere, rolati, oblande, kiflice sa sirom, proja, kulen, čajna, suvi vrat, odnosno, tradicionalno meze. Upravo zato i ne čudi što su se policajci iz Amerike oduševili.

Srpski običaj koji osvaja svet

Gest je izazvao veliki broj pozitivnih reakcija, što je još jedan dokaz kako srpska tradicija i gostoprimstvo prelaze granice naše zemlje.

Kurir.rs/ Blic

Ne propustiteZanimljivostiOvo je najgora vrsta mesa za zdravlje creva, a Srbima je svakog dana na tanjiru: Svi se hvatamo za to kad smo gladni
Devojka gleda meso u mesari
ŽenaDa li kiseli kupus sme da stoji na terasi kad je napolju minus? Srbi se pomamili sa zimnicom, a masovno prave grešku
kiseli kupus u buretu je najbolja zimnica
ŽenaŠta sa pečenjem koje ostane posle Božića? Nekoliko ideja za ukusne obroke i da se ništa ne baci!
DEDOVINAPECENJE.jpg
DruštvoCene mesa i pečenja uoči slava otišle u nebo! Kilo prasetine 2.500 dinara, jagnjetina još skuplja: Pečenjare jo imaju i jedan zahtev
Prase na ražnju