U nedelju, 18. januara, povodom jednog od najvećih i najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru – Krstovdana, Kurir vam poklanja svetu ikonu Uzdizanje Časnog Krsta. Ovaj praznik slavi događaj kada je sveti car Konstantin Veliki, uz pomoć svoje majke carice Jelene, pronašao i podigao Časni Krst na Golgoti, mestu gde je Isus Hristos bio raspet. Krstovdan, koji obeležava ovaj veličanstveni čin, podseća sve vernike na snagu vere, pobedu Hristovog učenja i neizmernu ljubav i žrtvu koju je Hristos podneo za spasenje čovečanstva.

Simbolika Časnog Krsta je od neprocenjive važnosti u životu svakog pravoslavnog hrišćanina. Krst se ne posmatra samo kao simbol stradanja, već i kao simbol pobede, vere i zaštite. Zato se na Krstovdan vernici okupljaju u molitvi, posti se, a mnogi hodočasnici odlaze u crkve i manastire kako bi se poklonili svetinji. Ovo je dan kada se u domovima pravoslavaca pali kandilo, čitaju molitve i svi se podsećaju na to koliko je važna vera u svakodnevnom životu.

Uz ovu ikonu, koju vam poklanjamo, sećanje na događaje vezane za Časni Krst biće stalni podsetnik na Hristovu ljubav, milost i snagu vere. Ikona je idealna da zauzme mesto u vašem domu, gde će uneti duhovni mir i zaštitu, podsećajući vas na značaj krsta i Božjeg blagoslova.